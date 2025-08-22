«Έσπασε το φράγμα» των 4 ευρώ το πιτόγυρο στην Καλαμάτα - Από «φαγητό ανάγκης» σε είδος πολυτελείας

Το αγαπημένο fast food μικρών και μεγάλων τείνει να γίνει είδος πολυτελείας, καθώς η τιμή του έχει ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις -μέχρι στιγμής- τα 4 ευρώ, φτάνοντας να πωλείται βάσει έρευνας στις ψηφιακές πλατφόρμες ακόμα και 4,30 ευρώ! Η περιοχή που εδρεύουν τα μαγαζιά, μολονότι στις εμπορικές τα ενοίκια έχουν ανηφορικές τάσεις, το προσωπικό που διαθέτουν σε συνάρτηση με την κάρτα εργασίας αλλά κατά κύριο λόγο η ακρίβεια που δοκιμάζει συνεχώς τις αντοχές της εστίασης τα τελευταία χρόνια αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της πορείας που έχει σημειώσει η άλλοτε φτηνή γευστική επιλογή ντόπιων και επισκεπτών.

Το δίλημμα δε των επιχειρηματιών, είναι αν θα κρατήσουν σταθερά τις τιμές, ή αν θα τις αυξήσουν ώστε να προκύψει μία υποτυπώδης κερδοφορία, ρισκάροντας να χάσουν πελάτες, οι οποίοι όπως έχει ειπωθεί προχωρούν πλέον σε έρευνα προκειμένου να βρουν πιο οικονομικές λύσεις αλλά και στο μέτρο του δυνατού πληθωρικές, μιας και έχει παρατηρηθεί -σύμφωνα με κριτικές- το φαινόμενο της μείωσης ποσότητας σε κρέας και υλικά, όπως οι πατάτες.

ΤΟ «ΤΟΠΙΟ» ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Σύμφωνα με έρευνα της “Ε” σε πλατφόρμες delivery αλλά και σε καταστήματα που δεν δουλεύουν με διανομείς, η τιμή που συναντάται η πίτα με γύρο ή σουβλάκι σήμερα στην Καλαμάτα ανέρχεται κατά μέσο όρο αυτή τη στιγμή στα 3,60 ευρώ. Οι τιμές σε ελάχιστες περιπτώσεις ξεκινούν από τα 2,80 ευρώ, 3,20-3,40 ευρώ κοστίζουν σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, με την “μπίλια” στην παρούσα φάση να έχει κάτσει κυρίως μεταξύ 3,50-3,80 ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, κάποιες επιχειρήσεις ξεπέρασαν τους τελευταίους μήνες το όριο των 4 ευρώ, κυρίως σε περιοχές που θεωρούνται πιο εμπορικές όπως κοντά στην Παραλία και στο Ιστορικό Κέντρο. Οσο για το σουβλάκι, το βρίσκει κανείς πλέον από 1,80 έως 2,20 ευρώ, ζητώντας το ένας σημαντικός αριθμός πελατών ως συμπληρωματικό μιας πίτας, ώστε να μην αγοράσει φερειπείν δύο (πιο ακριβά) πιτόγυρα.

Οι παραπάνω τιμές ωστόσο, διαμορφώνονται από το αν κάποιος πελάτης θα επιλέξει να πάρει την παραγγελία του διά ζώσης ή μέσω μιας πλατφόρμας. Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση ισχύουν πιο χαμηλές τιμές σε αντίθεση με τη δεύτερη όπου μπαίνει “καπέλο”, συνήθως κοντά στα 20 λεπτά ανά τεμάχιο. Αν αναλογιστεί όμως κανείς τί ποσό προκύπτει για μια οικογένεια που θέλει να παραγγείλει (8 πίτες για παράδειγμα), η διαφορά αυτή μπαίνει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο στο μικροσκόπιο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι παραγγελίες μέσω delivery δεν προτιμούνται.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

Ως προς τους λόγους της συνεχόμενης αύξησης του κόστους στις πίτες, επιχειρηματίες της πόλης στάθηκαν μιλώντας στην “Ε” στο τοπίο των ανατιμήσεων το οποίο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συνεχώς ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Ειδικότερα, από τις αρχές του 2025 το χοιρινό το προμηθεύονται από 0,80 έως 0,90 λεπτά παραπάνω το κιλό, και το κοτόπουλο αντίστοιχα από 0,30 έως 0,50 λεπτά, με τα σουβλάκια να αγοράζονται από τα μαγαζιά πιο ακριβά πρακτικά, απ’ ότι ο γύρος. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κιμάς έχει γίνει ιδιαίτερα αλμυρός για τις επιχειρήσεις, καθώς από 7-8 ευρώ έχει φτάσει να πωλείται 12-14 ευρώ. Εκτός του κρέατος, βασικός παράγοντας στις αυξήσεις της πίτας είναι σύμφωνα με την αγορά η ντομάτα, το κόστος της οποίας παραμένει σταθερά ψηλά.

Από πλευράς κίνησης το καλοκαίρι, η ζήτηση της πίτας αυξήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες αισθητά σε πολλές ψησταριές σε σχέση με πέρυσι, αναζητώντας κυρίως οι ξένοι τον γύρο και το σουβλάκι τόσο για την πιο προσιτή τιμή τους σε σχέση με ένα γεύμα σε ταβέρνα, αλλά και λόγο της φήμης τους στο εξωτερικό.