Νέα πρωτοβουλία της Costa Navarino για τα αδέσποτα

Με πολλαπλές δράσεις ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι δύο κύκλοι (2024-2025) του προγράμματος «Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα» της Costa Navarino και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο Stray.gr. Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην πρόληψη και την διάσωση και αφετέρου στη βιώσιμη διαχείριση των αδέσποτων της περιοχής. Βασικός γνώμονας είναι η ενδυνάμωση των τοπικών εθελοντικών ομάδων και η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, σε μια προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας απέναντι στα ζώα.

Μέσω του προγράμματος «Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα» ιδρύθηκε το φιλοζωικό σωματείο Stray Hope ενώνοντας όλους τους εθελοντές της Δυτικής Μεσσηνίας. Ως αποτέλεσμα, υλοποιήθηκαν περισσότερες από 120 στειρώσεις ζώων, 11 υιοθεσίες, 140 διασώσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 7 δύσκολα χειρουργεία. Επιπλέον, διοργανώθηκαν πάνω από 40 ενημερωτικές εκδηλώσεις σε τοπικές κοινότητες και 4 εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία, καθώς και μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τις στειρώσεις και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων διαθέτουν ζώα συντροφιάς. Τέλος, η ομάδα της Stray Hope ανέλαβε την περισυλλογή περισσότερων από 400 ζώων που στειρώθηκαν μέσω των προγραμμάτων των Δήμων Τριφυλίας και Πύλου-Νέστορος.

Το σωματείο Stray Hope αριθμεί πλέον 35 εθελοντές, αφιερώνοντας χιλιάδες ώρες στις δράσεις του προγράμματος. Συνεργάζεται με τους Δήμους Πύλου - Νέστορος και Τριφυλίας, με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας, το Navarino Pet Community καθώς και με άλλα διεθνή, εθνικά και τοπικά σωματεία που δρουν στην περιοχή.

Navarino Pet Community: Στέγη, τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη σε αδέσποτα ζώα

Το Navarino Pet Community είναι το καταφύγιο που δημιουργήθηκε το 2015 από εθελοντές εργαζόμενους της Costa Navarino, για να προσφέρει στέγη, τροφή, ασφάλεια και ιατρική περίθαλψη σε αδέσποτα ζώα μέχρι να βρουν την καινούργια τους οικογένεια.

Κατά μέσο όρο στο καταφύγιο φιλοξενούνται 20 σκύλοι, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 260 υιοθεσίες αδέσποτων ζώων, που έχουν βρει νέα σπίτια στην Ελλάδα και σε 13 ακόμη χώρες. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος στειρώσεων για ζώα που φιλοξενούν, ή φροντίζουν κοντά στα σπίτια τους οι εργαζόμενοι της Costa Navarino, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 50 στειρώσεις σε γάτες και σκύλους.

Επόμενη δράση του Navarino Pet Community είναι το Navarino Pet Charity Trophy, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Σεπεμβρίου 2025 στα γήπεδα The Hills Course και International Olympic Academy Golf Course. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό τουρνουά γκολφ για καλό σκοπό, που συνδυάζει το πάθος για το άθλημα με τη στήριξη των αδέσποτων ζώων της περιοχής. Μέρος από το αντίτιμο συμμετοχής, καθώς και ολόκληρο το ποσό από τη σιωπηλή δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί κατά την τελετή βράβευσης, θα διατεθεί για τη στήριξη των δράσεων του Navarino Pet Community (κάλυψη αναγκών τροφής, ιατρικής φροντίδας και φιλοξενίας των ζώων).