Καλαμάτα: Τροχαίο ατύχημα στο Ασπρόχωμα – Σύγκρουση κοντά στον κόμβο Ζαφείρη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί Παρασκευής στο Ασπρόχωμα, κοντά στον κόμβο Ζαφείρη, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας έφτασαν για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος.