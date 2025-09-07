Πλατεία 23ης Μαρτίου: Αναβαθμισμένη εικόνα, δύσκολη καθημερινότητα - Μόνιμος πονοκέφαλος η στάθμευση μετά την ανάπλαση

Την τοπική αγορά συνεχίζει να διχάζει η 23ης Μαρτίου μετά την ανάπλαση, με επαγγελματίες της περιοχής να αναγνωρίζουν μεν μια πιο καλαίσθητη εικόνα και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, αλλά να στέκονται κυρίως στα προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων θεωρείται από αρκετούς θετική, καθώς ενισχύει την κίνηση, ωστόσο η έλλειψη θέσεων στάθμευσης τόσο για Ι.Χ. όσο και για δίκυκλα, αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο «αγκάθι», προκαλώντας καθημερινή ταλαιπωρία σε πελάτες και επαγγελματίες. Στην κριτική τους, καταστηματάρχες τονίζουν στην «Ε» την απουσία πρασίνου και σκιερών σημείων στην πλατεία αλλά και το γεγονός ότι τα οχήματα συνεχίζουν να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, ακυρώνοντας εν μέρει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της ανάπλασης. Παρά τις θετικές εντυπώσεις σε επίπεδο εικόνας, οι ίδιοι επισημαίνουν πως χωρίς λύσεις σε στάθμευση, πράσινο και υποδομές, το έργο δύσκολα θα ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες της περιοχής. Ακόμα, αναφέρθηκαν και στην επισκεψιμότητα του καλοκαιριού, προκύπτοντας μεγαλύτερη κινητικότητα από τις απογευματινές ώρες και μετά…

Κατερίνα Κονταργύρη: «Από θέμα καλαισθησίας το αποτέλεσμα είναι ωραίο, μέσα από τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Αντίθετα, το μεγάλωμα της πλατείας θεωρώ πως ήταν αχρείαστο, καθώς δυσκολεύει την κυκλοφορία, κυρίως στον κόμβο. Από εκεί και πέρα βασικό πρόβλημα παραμένει το πάρκινγκ, δεδομένου πως η περιοχή υστερεί σε αυτό το σκέλος. Εχουμε πελάτες που μας λένε πως προσπαθούν μέρες να έρθουν στο κατάστημά μας και δεν τα καταφέρνουν λόγω της κατάστασης αυτής.

Γι’ αυτό θεωρώ πως πρέπει να βρεθεί μια λύση, μέσω ίσως κάποιου οικοπέδου που να μπορεί να αξιοποιηθεί. Ως προς την πλατεία, η οποία αποτελείται κυρίως από μάρμαρο και τίποτα άλλο, θα μπορούσε να γίνει ίσως κάποια παρέμβαση πρασίνου. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, προσωπικά παρατήρησα μεγαλύτερη την εβδομάδα πριν τον Δεκαπενταύγουστο, κατά τα άλλα οι ρυθμοί ήταν πιο χαλαροί».

Μάριος Στρογγύλης: «Υστερα από ένα μεγάλο διάστημα εργασιών, η ανάπλαση φαίνεται να ενισχύει την κίνηση. Η διαπλάτυνση βοήθησε στο σκέλος αυτό, βλέποντας νέο κόσμο απ’ ότι παλιότερα που είχαμε μπροστά μας το δρόμο. Από εδώ και πέρα πρέπει να δοθεί βάση στη στάθμευση για τα δίκυκλα, καθώς δεν έχει υπάρξει μέριμνα για αυτό το θέμα. Παράλληλα θεωρώ πως πρέπει να τοποθετηθούν νέα καλαθάκια απορριμμάτων και καινούργιοι κάδοι έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι περαστικοί, ενώ για να μην προκύψει κάποιο ζήτημα με τα δέντρα στη νησίδα χρειάζεται νομίζω πιο συστηματική φροντίδα.

Αναφορικά με τον τουρισμό του καλοκαιριού η πόλη έδειξε τη δυναμική της κυρίως τον Αύγουστο, παρατηρώντας περισσότερο κόσμο φέτος στην περιοχή μας από τις απογευματινές ώρες και μετά, καθώς πέφτοντας ο ήλιος είναι πιο εύκολο κάποιος να περπατήσει στο Ιστορικό Κέντρο».

Παναγιώτα Παπαθεοδώρου: «Δεν μπορώ να πω πως είμαι ικανοποιημένη από την εικόνα που προέκυψε στην περιοχή μετά τις εργασίες, μπαίνοντας στην εξίσωση αισθητικά αλλά και πρακτικά ζητήματα. Πάλι δημιουργείται χάος με τα αυτοκίνητα, ο καθένας παρκάρει όπως βολεύεται με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο, ενώ και με το θέμα της καθαριότητας δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πράσινο, για μένα είναι έγκλημα που δεν έχουμε καθόλου στην πλατεία. Για παράδειγμα το να περπατάει το καλοκαίρι ένας άνθρωπος και να μην έχει ένα σκιερό μέρος να κάτσει και να ξεκουραστεί είναι ότι χειρότερο. Έτσι σε λίγο θα ξεχάσουμε έτσι τι είναι το πράσινο. Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική γκρεμίζουν, χτίζουν και ξαναγκρεμίζουν.

Πρόκειται για απορίες και των ίδιων των πελατών μας, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν, με τη στάθμευση επίσης να αποτελεί βραχνά για τους ίδιους. Το θέμα είναι πως τα έργα πρέπει να κάνουν τη ζωή των πολιτών εύκολη και όχι να τη δυσκολεύουν. Από πλευράς κίνησης στο Ιστορικό Κέντρο φέτος το καλοκαίρι θα την χαρακτήριζα μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος κύλησαν με υποτονικούς ρυθμούς, βλέποντας μια διαφορά προς το καλύτερο μόνο τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου. Ο κόσμος δείχνει να αρέσκεται πιο πολύ στη βόλτα του αλλά να μην ψωνίζει, με την όποια κίνηση χρόνο με το χρόνο να εστιάζει κυρίως προς το βράδυ τη θερινή σεζόν».

Παναγιώτα Μούντανου: «Το πρόσημο μέχρι στιγμής είναι θετικό από την εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή, ωστόσο υπολείπονται ακόμα κάποια παγκάκια και σιδερένιες μπάλες απ’ ότι έχουμε πληροφορηθεί, ώστε να μην ανεβαίνουν τα Ι.Χ. στα πεζοδρόμια. Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων είναι ένα σύνθετο ζήτημα, μιας και από τη μια έδειξε πως είναι χρήσιμη ιδίως για γεγονότα με μεγάλη κίνηση όπως πρόσφατα με τη “Λευκή Νύχτα”, ωστόσο η μείωση των χώρων στάθμευσης παραμένει ένα μείζον θέμα για την περιοχή, κάτι που μας μεταφέρει και η πελατεία μας. Αν είχαν εξασφαλιστεί με κάποιο τρόπο ορισμένες θέσεις, θα ήταν το ιδανικό σενάριο για την περιοχή. Σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσαν ακόμα να γίνουν κάποιες προσθήκες πρασίνου στην πλατεία, ώστε να ομορφύνει ακόμα περισσότερο το Ιστορικό Κέντρο. Σχετικά με την κίνηση του καλοκαιριού έκλεισε καλά λόγω της Λευκής Νύχτας και των εκδηλώσεων που έγιναν και στην περιοχή, ενώ συνολικά το καλοκαίρι στηρίχθηκε κυρίως στους ντόπιους, μιας και οι επισκέπτες δεν φαίνονται πρόθυμοι να διαθέσουν χρήματα στο κομμάτι του λιανεμπορίου».

Γιάννης Βρέττης: «Με την ολοκλήρωση των εργασιών το πρόσημο θεωρώ πως είναι αρνητικό, καθώς δεν φαίνεται να εξυπηρετούν κανέναν. Το κυκλοφοριακό δεν έχει λυθεί ενώ οι κάδοι στη νησίδα γεμίζουν πολλές φορές τα βράδια περιμετρικά με σακούλες, εικόνα που δεν συνάδει με την περιοχή. Ο κόσμος από την πλευρά του, είτε πελάτες είτε επαγγελματίες, πολλές φορές σταθμεύει πάνω στα πεζοδρόμια προκειμένου να εξυπηρετηθεί, ενώ το γεγονός πως δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποιους ώστε να τείνουν προς το Ιστορικό Κέντρο. Παράλληλα, μπορεί τα πεζοδρόμια να μεγάλωσαν, αλλά από τη στιγμή που σε αυτά ανεβαίνουν συνεχώς οχήματα μόνο ασφάλεια δεν μπορούν να αισθάνονται οι πεζοί. Ιδίως τα βράδια, η 23ης Μαρτίου μετατρέπεται σε πάρκινγκ. Οσο για το πράσινο, περιμένουμε τις πρώτες βροχές για να δούμε τι θα γίνει με το χώμα που προστέθηκε στη νησίδα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πέσει στα δύο ρεύματα του δρόμου και οι ρίζες να μείνουν εκτεθειμένες. Από πλευράς κίνησης το καλοκαίρι, η μεγαλύτερη παρατηρήθηκε προς τις βραδινές ώρες, ενώ τη μέρα τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, λόγω της δύσκολης πρόσβασης και του κυκλοφοριακού φόρτου τις καθημερινές».