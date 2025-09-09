Καλαμάτα: Διαμαρτυρία εργατικών σωματείων για το νομοσχέδιο

“Να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο – τερατούργημα για τα εργασιακά”, απαίτησαν εργατικά σωματεία της Μεσσηνίας, χθες το απόγευμα, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καλαμάτα, στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος από το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και ο Βασίλης Παπαϊωάννου από το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Μεσσηνίας.

Σημείωσαν ότι “το νομοσχέδιο έρχεται να κατοχυρώσει την εργασιακή ζούγκλα και την παραπέρα εκμετάλλευση, καθώς ο εργαζόμενος θα μαθαίνει τελευταίος που, πως, πόσο και πότε δουλεύει. Η 13ωρη εργασία, ήλιο με ήλιο, στον ίδιο εργοδότη, η απαλλαγή των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές για την προσαύξηση της υπερεργασίας, των υπερωριών και της νυχτερινής εργασίας, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με βάση τις ορέξεις τους, συνιστούν νέο κύκλο ακόμη πιο οξυμένης επίθεσης στα ασφαλιστικά, μισθολογικά δικαιώματα, στους όρους εργασίας και κοινωνικής ζωής των εργαζομένων”.

Ακολούθησε πορεία με συνθήματα σε κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας.