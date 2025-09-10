ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΩΝ: Τρέχει το νερό ένα χρόνο και κανείς δεν συγκινείται!

Το νερό χάνεται από δίκτυο άρδευσης σε δέντρο στο δυτικό πεζοδρόμιο της Φαρών, μπροστά από το ξενοδοχείο “Ντουάνα”, λίγο μετά τη Μεθώνης. Από κει κάτω το νερό τρέχει – “ποτάμι” σε όλη τη Φαρών και χύνεται στο φρεάτιο του δικτύου ομβρίων στο τέρμα, στη Ναυαρίνου.

Μάλιστα, μέχρι τις οδούς Ασίνης και Κορώνης, επειδή το νερό τρέχει εδώ και μήνες, στην άκρη του δρόμου έχει δημιουργηθεί γλίτσα – πρασινάδα, με κίνδυνο να γλιστρήσουν οι πεζοί και να χτυπήσουν άσχημα.

Ενας από τους κατοίκους που μας ενημέρωσε, ο Ανδρέας Σαρρής ανέφερε πως πάει ένας χρόνος που τρέχει το νερό και παρατήρησε: “Πήρα πρωτοβουλία και απευθύνθηκα στη ΔΕΥΑΚ. Μου είπαν ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου, της Υπηρεσίας Πρασίνου. Από κει μου είπαν ότι θα επιληφθούν, αλλά τίποτα κι επικοινώνησα με τη Δημοτική Αστυνομία. Οταν δεν είδα ανταπόκριση, ξαναπήρα η Δημοτική Αστυνομία και μόνο ξύλο δεν έφαγα. Μου είπαν ότι είναι για να γράφουν και τους φώναξα πως θα σκοτωθεί κανένας άνθρωπος στη γλίτσα. Πήρα και την υπηρεσία του Δήμου για την Βοήθεια στον Πολίτη, το κατέγραψαν, αλλά τίποτα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Θανάσης Πετράκος (πρώην περιφερειακός σύμβουλος) που είναι γείτονας, πήρε δύο φορές τηλέφωνο τον δήμαρχο. Πάλι δεν έγινε τίποτα”.

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι “ευτυχώς, που δεν έχει σκοτωθεί κανένας. Οταν μας λένε να μην πλένουμε τα αυτοκίνητα και τα μπαλκόνια για οικονομία στο νερό, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια αδιαφορία για το νερό που χάνεται. Ποιος το πληρώνει;”.

Τέλος, ένας επαγγελματίας στο τέρμα της Φαρών, που με είδε να τραβάω φωτογραφίες, μου φώναξε απογοητευμένος: “Εναν χρόνο τρέχει το νερό και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν φαίνεται απίστευτο”.