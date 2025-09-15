Η Υψωση του Τιμίου Σταυρού γιορτάστηκε στην Κυπαρισσία

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών γιορτάστηκε στη Κυπαρισσία η Υψωση του Τιμίου Σταυρού. Ο ιερός ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου κατακλύστηκε από προσκυνητές, τόσο χθες το πρωί αλλά κυρίως το Σάββατο το απόγευμα, στον πανηγυρικό εσπερινό που τελέστηκε από το Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο .

Ο οποίος, χθες το πρωί χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας έγινε λιτάνευση στους δρόμους γύρο από το ναό. Προπομπός της λιτανείας η Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας, συνοδεία μαθητών, του ιερού κλήρου, εκπροσώπων της πολιτείας και των τοπικών αρχών αλλά και πλήθους πιστών. Ο Τίμιος Σταυρός όπως κάθε χρόνο είχε στολιστεί με βασιλικό.

Αναφερόμενος στην Υψωση του Τιμίου Σταυρού ο κ. Χρυσόστομος σημείωσε μεταξύ άλλων: “Μας έδωσε ένα όπλο ο Χριστός, όχι εναντίον του συνανθρώπου μας, για να τον εξοντώσουμε και να τον εξολοθρεύσουμε, αλλά εναντίον του κακού εναντίον του αντιδίκου της ψυχής μας που είναι ο διάβολος, αυτόν να πολεμήσουμε, τα πάθη μας να καταβάλουμε και να εξαφανίσουμε και όχι τους συνανθρώπους μας. Υπογράμμισε επίσης ότι ο Σταυρός έχει δύο πλευρές, από τη μια τη Σταύρωση και από την άλλη την Ανάσταση.

Σε δηλώσεις με το πέρας των θρησκευτικών εκδηλώσεων ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος σημείωσε: «Εορτάζουμε σήμερα εδώ στην όμορφη Κυπαρισσία μας την Υψωση του Τιμίου Σταυρού. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στην πόλη της Κυπαρισσίας, στην Τριφυλία. Να αναπτύσσεται να μεγαλώνει, να προοδεύει. Η πρόσφατη εξαγγελία και δέσμευση του πρωθυπουργού ότι αναζητάμε τρόπους χρηματοδότησης του μεγάλου έργου από τη Τσακώνα μέχρι το Πύργο μας χαροποίησε όλους, όλοι μαζί και προσωπικά εγώ όπως έχω πράξει μέχρι τώρα θα δώσουμε τις δυνάμεις για να αξιωθούμε και να δούμε πολύ σύντομα να ξεκινά και αυτό το έργο από την Τσακώνα μέχρι τον Πύργο. Χρόνια πολλά σε όλους».

Από την πλευρά του ο βουλευτής Περικλής Μαντάς σε γραπτή του δήλωση σημείωσε: «Σήμερα, η εκκλησία μας γιορτάζει την Υψωση του Τιμίου Σταυρού. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, βρέθηκα στην αγαπημένη μου Κυπαρισσία που πανηγυρίζει.

Η Κυπαρισσία έχει όλα τα εφόδια για μια λαμπρή πορεία ανάπτυξης, τον πλούτο της φύσης, τον πολιτισμό, τη θάλασσα και –πάνω από όλα– τους ανθρώπους της. Με πίστη, σχέδιο και ενότητα μπορούμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα και να δώσουμε στον τόπο μας τη θέση που του αξίζει. Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες και όλους τους απανταχού Κυπαρίσσιους».

Να σημειώσουμε ότι στις θρησκευτικές εκδηλώσεις τις δύο αυτές ημέρες μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ο πρόεδρος του ΔΣ Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, οι αντιδήμαρχοι Τριφυλίας Αντώνης Βλάχος, Βασίλης Αθανασόπουλος, Δήμητρα Ανδρινοπούλου, Μαρία Παναγοπούλου, οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων της αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου και Άκης Κατρίτσης, ο υποδιοικητής του ΑΤ Τριφυλίας Αθανάσιος Δήμας και η αναπληρώτρια Διοικήτρια Γ.Ν.Μεσσηνίας Δημητρούλα Καλομοίρη.

Κ.Μπ.