Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καζάρμα για την κατασκευή του δρόμου Ριζόμυλος - Πύλος

Διακοπές της κυκλοφορίας στον εθνικό δρόμο Ριζόμυλος – Πύλος, στο ύψος της Καζάρμας, σε τμήμα 800 μέτρων, θα πραγματοποιούνται ανά 10λεπτο, από τις 12 έως τις 12.30 το μεσημέρι και ανά 2 μέρες, για χρονικό διάστημα μέχρι 4 μηνών, λόγω εκσκαφών με την χρήση εκρηκτικών, στο πλαίσιο του έργου του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Αυτό επισημαίνεται στις προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, που αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Στην απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του αστυνομικού διευθυντή Αθανασίου Χριστόπουλου αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

“Αποφασίζουμε: α) Προσωρινές ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στο τμήμα της Εθνική Οδού 82 Καλαμάτας – Πύλου, από χ.θ. 23+400 έως χ.θ. 24+200 (Καζάρμα), όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών. β) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διακοπή της κυκλοφορίας) θα διεξάγονται στο χρονικό διάστημα 12:00-12:30 ώρα και θα έχουν διάρκεια δέκα (10) λεπτών. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιείται και αποκλεισμός των χωμάτινων οδών που συμβάλουν σε αυτήν, σε αποστάσεις ασφαλείας. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ανά δύο (2) μέρες, μέχρι την ολοκλήρωση των εκσκαφών.

Η κατασκευαστική κοινοπραξία, υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί την απαιτούμενη προσωρινή οδική σήμανση, καθώς επίσης και για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, για την εφαρμογή των εν λόγω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.5209/2025 (ΚΟΚ).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έκδοσή της και έως τέσσερις (4) μήνες, το μέγιστο, ενώ σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν ενωρίτερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρθούν πριν από τον καθορισμένο χρόνο”.