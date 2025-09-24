Μεσσηνία: Ατύχημα με Γερμανό τουρίστα στην Τραχήλα Μάνης

Ο μεσήλικας αλλοδαπός έχασε την ισορροπία του σε ενώ περπατούσε σε βραχώδη περιοχή κοντά στη θάλασσα και χρειαζόταν βοήθεια μιας και είχε χτυπήσει αρκετά.

Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας που βοήθησε στην ανάσυρση του,

ενώ μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Η μεταφορά του έγινε από θαλάσσης με ένα ιδιωτικό σκάφος στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Μάνης και από εκεί με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε σπάσει το ένα του χέρι και είχε χτυπήσει στο πόδι του και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

