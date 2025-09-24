Σειρήνες συναγερμού θα ηχήσουν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Σειρήνες συναγερμού θα ηχήσουν σε όλη τη χώρα το πρωινό της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στρατιωτικής άσκησης ΤΑΜΣ “Παρμενίων 2025”.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ενημερώνει το κοινό για τις ώρες και τη διάρκεια των ηχητικών σημάτων που θα ακουστούν από τις σειρήνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

11:00 Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα).

11:05 Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα).

11:30 Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα).

11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου).

Παράλληλα με τις σειρήνες, θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών με σύντομους, συνεχόμενους ήχους διάρκειας τριών λεπτών, σε ταχύ ρυθμό.

Η Περιφέρεια διευκρινίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για δοκιμαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρχών και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.