Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Πολλές περιοχές σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Μάνη πρόκειται να επηρεαστούν από σήμερα έως και την Τρίτη από προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα Σάββατο από τις 8 έως τις 11 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνουν στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Αριστοδήμου και Μαυρομιχάλη και οι οδοί περιμετρικά (Σταδίου, Αγίου Νικολάου, Μαντίκλου, Πατρ. Γρηγορίου Ε’, Δημακοπούλου, Φαρών και Μπoύτση). Από τις 12 έως τις 2:30 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στο Ανατολικό Κέντρο.

Την Κυριακή από τις 8 έως τις 11 το πρωί χωρίς ρεύμα θα μείνουν στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Ψάλτη και Γιατράκου και οι γύρω οδοί (Μητροπέτροβα, Χρυσάνθου Παγώνη, Κεφάλα, Αντωνοπούλου και Σιδηροδρομικού Σταθμού).

Από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι η περιοχή στη συμβολή των οδών Φαρών και Δημακοπούλου και οι γύρω οδοί (Παπατσώνη, Λακωνικής, Βύρωνος, Πατρ. Γρηγορίου Ε’, Ζάγγλης, Περρωτή και Καπετανάκη) και από τις 12 έως τις 2:30 το μεσημέρι η περιοχή στη συμβολή των οδών Ιατροπούλου και Νέδοντος και οι γύρω οδοί (Μητροπέτροβα, Χρυσάνθου Παγώνη, Κεφάλα, Αντωνοπούλου και Σιδηροδρομικού Σταθμού).

Τη Δευτέρα από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει το Λεύκτρο και τα αρδευτικά Νεοχωρίου και Στούπας στη Δυτική Μάνη.

Τέλος την Τρίτη στη Μεσσήνη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι περιοχές Κυδωνίτσες και Φακίστρα και από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα η παραλία της Βελίκας κοντά στις κατασκηνώσεις και τα αρδευτικά της περιοχής.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.