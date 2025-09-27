Εκπαιδευτική δράση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας: Γνωριμία με τη γέφυρα της Μαυροζούμαινας

Η δράση στις 3 Οκτωβρίου απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ στις 4 Οκτωβρίου απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Έχει σκοπό την γνωριμία με τη γέφυρα της Μαυροζούμαινας, κηρυγμένο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η εκπαιδευτική δράση εστιάζει στη διαχρονικότητα του μνημείου και τη σύνδεσή του με την αρχαία Μεσσήνη, στην αρχιτεκτονική και τη χρήση της γέφυρας, στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και τη σημασία των ποταμών, στην ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Δήμο Οιχαλίας και την Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία». H συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για τις 4 Οκτωβρίου με προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 272147908/6979108085. Επισημαίνεται πως αυτό το Σαββατοκύριακο (27/28/9) η είσοδος για το κοινό στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ελεύθερη για το κοινό.