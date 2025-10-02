Επίσκεψη του πρέσβη της Κούβας στην Καλαμάτα

Ο Κουβανός πρέσβης θα συναντηθεί το πρωί με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και θα συναντηθεί με τον κοσμήτορα Δρ. Δημήτρη Πετρόπουλο, ενώ θα έχει συνάντηση και με το προεδρείο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Στις 6 το απόγευμα θα εγκαινιάσει τα ανακαινισμένα γραφεία του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Καλαμάτας (Φιλελλήνων 24) και στις 8.30 μ.μ. θα μιλήσει για την σημερινή κατάσταση στην Κούβα και τον οικονομικό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Θα ακολουθήσει στις 9 μ.μ. προβολή του ντοκιμαντέρ «Unblock Cuba», στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας (Κουτσομητοπούλου 6).

Η ανακοίνωση του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Καλαμάτας καταλήγοντας αναφέρει “καλούμε τους φίλους και φίλες της Κούβας, τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν τι συμβαίνει στην Κούβα σήμερα, να τιμήσουν με την παρουσία τους τον εκπρόσωπο του νησιού της επανάστασης. Οπως κάθε χρόνο τιμάμε τον μεγάλο επαναστάτη και σύντροφο του Φιντέλ, Τσέ Γκεβάρα. Φέτος συμπληρώθηκαν 78 χρόνια της εκτέλεσης του Τσέ Γκεβάρα από βολιβιανούς πράκτορες της CIA”.