Καλαμάτα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον διεθνή στόλο Global Sumud Flotilla

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επίθεση του Ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, πραγματοποίησε η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, χθες το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σε ανακοίνωσή της η Αντιφασιστική Κίνηση αναφέρει ότι “το σιωνιστικό μόρφωμα για ακόμη μια φορά δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, αυτό του πειρατή, του τρομοκράτη, του εγκληματία που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ η διεθνής κοινότητα και οι κυβερνήσεις είναι συνένοχες ή απλοί παρατηρητές”. Σημειώνει πως “αφήνουν το Ισραήλ ανενόχλητο να επιτίθεται και να απαγάγει τους πολίτες που επιβαίνουν στα σκάφη, με μοναδικό σκοπό την παροχή φαγητού, φαρμάκων και ελπίδας στον Παλαιστινιακό λαό, που εδώ και δύο χρόνια βιώνει τη μεγαλύτερη θηριωδία της εποχής μας, την απόπειρα αφανισμού του μέσω γενοκτονίας”.

Η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας ζητεί: “Να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα, να σπάσει τώρα ο παράνομος αποκλεισμός. Αμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων επιβατών και τερματισμός των παράνομων κρατήσεων. Λευτεριά στην Παλαιστίνη”.