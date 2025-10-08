Back to office. Τα key items για τα πρώτα φθινοπωρινά ανδρικά outfits του γραφείου!

Back to office με key items για τα πρώτα φθινοπωρινά office looks!

Επιστροφή στο γραφείο λοιπόν, με μοντέρνα ανδρικά ρούχα για να υποδεχθείτε ανανεωμένοι και με στυλ τη νέα εποχή. Εξαιρετικά άνετα, διαχρονικά κομψά αλλά και μοντέρνα, τα ανδρικά ρούχα του φθινοπώρου αποπνέουν κύρος, δυναμισμό και φυσικά, τη προσωπική στυλιστική ταυτότητα του κάθε άνδρα.

Οι loose γραμμές αντικαθίστανται από τις ίσιες, κανονικές ενώ τα κλασικά και ουδέτερα χρώματα συνεχίζουν να μας εμπνέουν. Από premium βαμβακερά υφάσματα πιο ελαφριά για τη μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με τους fashion insiders, τα φθινοπωρινά office looks χαρακτηρίζονται από μια προσεγμένη κομψότητα διατηρώντας πάντα το μοντέρνο touch στο σύνολό σας.

Για ακόμα ένα Φθινόπωρο, μαζί με τη αγαπημένη μας 3Guys, θα δούμε τα key items του φθινοπώρου για τα πρώτα in fashion office looks σας!

Λινό ανδρικό πουκάμισο

Key item και για τα φθινοπωρινά office outfits σας!

Διαχρονικά κομψό, το λινό ανδρικό πουκάμισο είναι το must have item που δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σας καθώς αποπνέει κύρος και φινέτσα.

Ανδρική πουκαμίσα MIGEL

Σε λευκό ή γαλάζιο χρώμα, με μάο γιακά και διακριτικά κουμπιά, ταιριάζει άψογα με τα ανδρικά τζιν ή υφασμάτινα παντελόνια της ντουλάπας σας μετατρέποντας το αμέσως σε ένα κομψό φθινοπωρινό outfit.

Ανδρικό παντελόνι chinos

Ή αλλιώς, το αγαπημένο σας ανδρικό παντελόνι για το γραφείο!

Ανδρικό chinos παντελόνι STEPHEN

Minimal and elegant, τα ανδρικά παντελόνια chinos ισορροπούν τέλεια την άνεση με τη κομψότητα και για αυτό, λατρεύτηκαν αμέσως από το κοινό τους.

Για ακόμα ένα φθινόπωρο, το μπλε και το μπεζ είναι must χρώματα και μπορούν να φορεθούν με μονόχρωμα, καρό και ριγέ ανδρικά πουκάμισα. Στη shopping list σας προσθέστε αυτό το key item που είναι ιδανικό για όλες τις εποχές.

Ανδρικό τζιν παντελόνι

Ποτέ δεν είναι αρκετά καθώς είναι από εκείνα τα ανδρικά ρούχα που φοριούνται day to night!

Σε ίσια, κανονική γραμμή, τα ανδρικά τζιν παντελόνια πάντα σε σκούρες αποχρώσεις δημιουργούν office looks στιλιστικά σωστά. Μπλε σκούρο ή μαύρο, χωρίς ξεβάμματα και σκισίματα, μπορείτε να το συνδυάσετε με polo μπλούζες ή ανδρικά πουκάμισα με patterns, σε all time classic αποχρώσεις.

Ολοκληρώστε το office look σας με ένα ζευγάρι καστόρινα μοκασίνια σε μπεζ ή καφέ χρώμα και μια minimal δερμάτινη ανδρική ζώνη. Σε καφέ χρώμα, το new black τη νέα φθινοπωρινή σεζόν και μια κομψή μεταλλική αγκράφα, είναι από τα ανδρικά αξεσουάρ που προσθέτουν στυλ σε κάθε men’s outfit.

Ανδρική δερμάτινη ζώνη JORSE

Ανδρικό t – shirt polo

Key item που δεν είναι ποτέ out of fashion!

Πάντα σε ίσια γραμμή και με προσεγμένο γιακά, ένα polo ανδρικό t-shirt από ύφασμα πικέ είναι ιδανικό για αυτή τη μεταβατική περίοδο και θα δημιουργήσει πιο φρέσκα office looks. Σε κλασικά και ουδέτερα χρώματα που ενισχύουν τη διαχρονική κομψότητα του σχεδίου, μπορεί να φορεθεί με όλα τα παντελόνια του γραφείου σας προσφέροντας σας μοναδική άνεση και φινέτσα all day.

Από τη συλλογή σας δεν μπορεί να λείπει το λευκό, γκρι, navy blue και μαύρο χρώμα!

Λευκό ανδρικό πουκάμισο

All time classic επιλογή για τα office looks της σεζόν!

Συνώνυμο της κομψότητας και του δυναμισμού, ένα βαμβακερό ανδρικό πουκάμισο σε λευκό χρώμα χαρίζει ένα εκλεπτυσμένο touch στο outfit σας.

Σε κανονική γραμμή, από βαμβακερά υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας, ολοκληρώνει τα κλασικά office looks αλλά και τα πιο μοντέρνα, όπου προσθέτοντας και τα κατάλληλα ανδρικά αξεσουάρ αποκτάει έναν ιδιαίτερο δικό σας χαρακτήρα.

Στην αγαπημένη όλων μας 3GUYS θα ανακαλύψετε την ανανεωμένη συλλογή με μοντέρνα ανδρικά ρούχα από εξαιρετικής ποιότητας υφάσματα και ανδρικά αξεσουάρ για τα πρώτα φθινοπωρινά office looks.

Μοντέρνα ανδρικά πουκάμισα σε top αποχρώσεις, ανδρικά παντελόνια και δερμάτινες ανδρικές ζώνες σας περιμένουν σε πολύ καλές τιμές !