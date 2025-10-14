Απεργιακή συγκέντρωση σήμερα στην Καλαμάτα

Στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας στις 10 σήμερα το πρωί, θα γίνει η απεργιακή προσυγκέντρωση των εργαζομένων της Μεσσηνίας και η κύρια συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί λίγη ώρα αργότερα, μπροστά από το κατάστημα της Alpha Bank, στον πεζόδρομο της Αριστομένους. Και αυτό για να υπάρξει αντίδραση σε πλειστηριασμό της τράπεζας και να ακυρωθεί η έξωση από την κατοικία της, μιας γυναίκας εποχικής εργαζόμενης με το ανήλικο παιδί της.

Με τη σημερινή νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία, στην οποία συμμετέχουν το Νομαρχιακού Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ κι εργατικά σωματεία και συνδικάτα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι εργαζόμενοι αντιδρούν “στον νόμο τερατούργημα για το 13ωρο”.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου, μπροστά από το κατάστημα της Alpha Bank, στον πεζόδρομο της Αριστομένους, επισημάνθηκε πως “το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και συζητιέται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έρχεται με ακόμα χειρότερους όρους πό εκείνους που είχαν παρουσιαστεί στη λεγόμενη διαβούλευση. Η κυβέρνηση της ΝΔ ικανοποιεί στο ακέραιο όλες τις απαιτήσεις των εργοδοτικών ενώσεων. Πρόκειται για μια ωμή επίθεση στον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, μια ακόμα προσπάθεια να νομιμοποιηθεί η σύγχρονη σκλαβιά”.

Στη συνέντευξη τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Μεσσηνίας Παναγιώτης Καράμπελας, ο γραμματέας του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Πράττης, οι πρόεδροι του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας Παναγιώτης Κουφαλάκος και του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γιώργος Κανέλης.

Οπως αναφέρθηκε, “η τράπεζα Alpha Bank έβγαλε στον πλειστηριασμό το δυάρι διαμέρισμα, που αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που έχει η συνάδελφος και μένει με το 15 χρόνων παιδί της. Τους πετούν στο δρόμο για χρέη στην τράπεζα, ενώ καλείται να τα βγάλει πέρα ως εποχική εργαζόμενη με μόλις 4.500 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Το θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν διαδοχικά με τους νόμους τους οι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, άνοιξε τον δρόμο στους πλειστηριασμούς και οι δικαστικές αποφάσεις έλυσαν τα χέρια τραπεζών και funds. Τα σπίτια της λαϊκής οικογένειας έχουν γίνει ένας ‘αριθμός’ σε πλατφόρμες.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μαζί με τράπεζες και fund έχουν κηρύξει πόλεμο στη λαϊκή κατοικία και η ακρίβεια κατατρώει το πενιχρό εισόδημα των εργαζομένων, φέρνουν προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο έκτρωμα με 13ωρη δουλειά, διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, προσλήψεις-απολύσεις 48ωρου με SMS, κατάτμηση της άδειας και άλλες αντεργατικές διατάξεις.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να ακυρωθεί η έξωση της συναδέλφου που προήλθε από τον πλειστηριασμό της κατοικίας στη οποία μένει με το ανήλικο παιδί της. Να προταθεί μια λύση ώστε η συνάδελφος και το παιδί της να συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι τους. Να προστατευθεί η πρώτη κατοικία και η λαϊκή περιουσία. Να μην πετιούνται άνθρωποι στον δρόμο”.

Κάλεσμα συμμετοχής στη σημερινή απεργία και στις κινητοποιήσεις στην Καλαμάτα απηύθυναν η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, τα Συνδικάτα Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα, Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στο νομό.