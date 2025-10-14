Διακοπές ρεύματος στη Μεσσηνία

Ειδικότερα αύριο Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Μάδενα, από τις 8 έως τις 11:30 το πρωί στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή όλη των οδών Αριστοτέλους και Κανάρη και οι γύρω οδοί (Φαρών, Σωκράτους, Φιλελλήνων, Πλάτωνος και Αριστοδήμου) και από τις 12 έως τις 2:30 το μεσημέρι η περιοχή στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ευριπίδου και οι γύρω οδοί (Φαρών, Ομήρου, Σοφοκλέους, Πινδάρου, Φιλελλήλων και Πραξιτέλους). Την Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνουν Χορεύτρα, Κουτίφαρη, Πουλίτσι, Περδικόβρυση, Πλατανόβρυση, Κάτω Βούταινα, Παλαιό Λουτρό, Φλεσιάδα, Ποταμιά, Άνω Βούταινα, Παλαιά Βρύση, Μάλη, Κλωνί, Λυκουδέσι, Τριπύλα, Κουλκάδα και Κεφαλόβρυσο.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.