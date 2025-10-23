Διαμαρτυρίες επαγγελματιών για πλημμύρες και εγκατάλειψη της Ιατροπούλου: «Πεζόδρομος-λίμνη» στην καρδιά της Καλαμάτας

Η έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος» ψηφίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, την περασμένη Δευτέρα. Από την παράταξη "Καλαμάτα Μετά" σχολιάστηκε πως η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών έγινε στις 10/12 του 2020, ωστόσο το πρωτόκολλο παραλαβής ήρθε σχεδόν πέντε χρόνια μετά.

Ο προεδρεύων της Δημοτικής Επιτροπής Ανδρέας Καραγιάννης σχολίασε πως για να φτάσει να έρθει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα, τονίζοντας του ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός πως αυτό αφορά 18 μήνες. Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη στάθηκε στην πρόταση που είχε γίνει οι επαγγελματίες να απαλλαγούν από τα τέλη λόγω της καθυστέρησης των εργασιών, εκτιμώντας ο Ανδρέας Καραγιάννης πως οι αποφάσεις που πήρε τότε το Δ.Σ. τηρήθηκαν.

ΕΝΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-ΛΙΜΝΗ

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον πεζόδρομο της Ιατροπούλου ευρύτερα, επαγγελματίες κάνουν λόγο για αδιαφορία και εγκατάλειψη από το ύψος της κεντρικής πλατείας έως την οδό Δαγρέ. Παρότι πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά σημεία συνάντησης και διασκέδασης της Καλαμάτας, με αρκετά καταστήματα εστίασης να δραστηριοποιούνται κατά μήκος του, όπως σημείωσαν στην “Ε” διαχρονικά προβλήματα -με κύριο το ανεπαρκές δίκτυο ομβρίων- δεν φαίνεται να βρίσκουν λύσεις παρά τις εκκλήσεις τους. Μάλιστα, τονίζουν πως δεν πρόκειται για αισθητικό ζήτημα αλλά ουσιαστικό -για τη βιωσιμότητά τους. Βασικό τους αίτημα είναι να ανοιχτούν νέα φρεάτια ώστε να διοχετεύεται το νερό της βροχής, καθώς με την παρούσα κατάσταση δημιουργούνται λίμνες στους εξωτερικούς χώρους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα δε, χειροτερεύει από τα πλατάνια που έχουν “σηκώσει” τις πλάκες, εμποδίζοντας τη σωστή απορροή του νερού. Παράλληλα, φαίνεται πως αποτελούν και εμπόδια για τους περαστικούς, οι οποίοι πολλές φορές έχουν καταλήξει στο έδαφος, μη γνωρίζοντας την ανωμαλία του εδάφους. Ακόμα, σημείωσαν πως η καθαριότητα του πεζόδρομου έχει αφεθεί στην τύχη της από τους αρμόδιους, με σκουπίδια, φύλλα δέντρων και ακαθαρσίες ζώων να μην μαζεύονται, ενώ το κλάδεμα που οφείλει να κάνει το αρμόδιο τμήμα του Δήμου φαίνεται σύμφωνα με τους ίδιους να έχει ξεχαστεί. Σχετικά με τα δέντρα, επαγγελματίες παρατηρούν πως δημιουργούν αρκετά προβλήματα και ότι δεν είναι πρακτικά, καθώς πέρα από το φούσκωμα που έχουν προκαλέσει στις πλάκες, εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικής). «Από πλευράς σκιάς, τα δέντρα δεν προσφέρουν κάτι επιπλέον λόγω της γεωγραφικής θέσης του πεζόδρομου αλλά και των τεντών που έχουν οι επιχειρήσεις» επεσήμαναν, προσθέτοντας πως ένα καθημερινό πρόβλημα ακόμα είναι τα ποδήλατα, τα πατίνια αλλά και τα… μηχανάκια τα οποία κινούνται με ταχύτητα ανάμεσα σε πεζούς και ξυστά από τα τραπεζοκαθίσματα. Για το λόγο αυτό αλλά και για την γενικότερη αίσθηση ασφάλειας, έγινε λόγος για ανάγκη διακριτικής παρουσίας κάποιες φορές μέσα στη μέρα από τη Δημοτική Αστυνομία και την Ελ.ΑΣ., ούτως ώστε κάτοικοι, επαγγελματίες και περαστικοί να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την ηρεμία τους.

Τ.Αν.