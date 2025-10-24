Στη Μάνη το βραβείο καλύτερου ηπειρωτικού προορισμού

Η Μάνη απέσπασε το βραβείο του καλύτερου ηπειρωτικού προορισμού (Greece’s Leading Mainland Destination 2025) στα World Travel Awards Europe 2025.

Τα βραβεία που έχουν καθιερωθεί στον παγκόσμιο τουρισμό από το 1993, απονεμήθηκαν προχθές 22 Οκτωβρίου, σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Forte Village Resort της Σαρδηνίας.

Η Ελλάδα είχε και φέτος ηχηρή παρουσία συγκεντρώνοντας 20 ευρωπαϊκές διακρίσεις και άλλες 35 σε εθνικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων Αθήνα ανήκει στους καλύτερους των καλύτερων στην Ευρώπη για το 2025 ως κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός πόλης (Europe’s Leading Cultural City Destination 2025), το This is Athens-Convention & Visitors Bureau ως η κορυφαία τουριστική επιτροπή πόλης (Europe’s Leading City Tourist Board 2025) και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ως καλύτερος ανερχόμενος τουριστικός προορισμός της χρονιάς (Europe’s Leading Emerging Tourism Destination 2025).