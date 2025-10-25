Πελοπόννησος: Φορείς ζητούν επαναλειτουργία του τρένου σε ορατό χρόνο

Θετική εξέλιξη για την υπόθεση της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο αποτελεί η απόφαση που έλαβε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σχετικά με τη διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας ποδηλατόδρομων παράλληλα με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή.

Την απόφαση χαιρέτισαν με κοινό δελτίο Τύπου η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου της Αθήνας και ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της ελληνοελβετικής επιστημονικής πρωτοβουλίας για τη σταδιακή επαναλειτουργία του πελοποννησιακού δικτύου.

Όπως επισημαίνεται, η αξία της υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής εκτιμάται από Ελβετούς εμπειρογνώμονες σε 5,5 δισ. ευρώ, ενώ η λειτουργία του τραίνου μπορεί να αποτελέσει καταλύτη και για την ανάπτυξη ποδηλατικού τουρισμού σε διαδρομές πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος.

Οι τρεις φορείς ζητούν από την κυβέρνηση:

την άμεση ανάκληση της προκήρυξης που αφορά τη μελέτη ποδηλατοδρόμων και τη συνεργασία με την ελληνοελβετική πρωτοβουλία για κοινή μελέτη σκοπιμότητας,

την πολιτική απόφαση για επαναλειτουργία του τραίνου σε ορατό χρόνο και χρηματοδότηση της μελέτης για το τμήμα Κόρινθος–Ναύπλιο,

τη διοχέτευση της προγραμματισμένης χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, στις απαραίτητες μελέτες επαναλειτουργίας.

Παράλληλα, ζητούν από το υπουργείο Πολιτισμού να χαρακτηρίσει τον πελοποννησιακό σιδηρόδρομο ως μνημείο και στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να προστατευθεί η υποδομή και να καταστεί εφικτή η ένταξή της στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου, στόχος είναι η γραμμή να επαναλειτουργήσει προσφέροντας στους κατοίκους και επισκέπτες το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς και να συμβάλει στην τουριστική, κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Πελοποννήσου.

Η ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολόκληρο το κοινό δελτίο Τύπου της ΕΛΛΕΤ, του ΣΦΣ και του ΣΦΣ Μεσσηνίας: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) εκ μέρους της ελληνοελβετικής επιστημονικής πρωτοβουλίας για τη σταδιακή επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου της Αθήνας και ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, χαιρετίζουμε την απόφαση που έλαβε την Κυριακή 19/10/2025 η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, σχετικά με τη διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας ποδηλατόδρομων παράλληλα προς την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή.

Με την απόφαση ζητείται:

Η σιδηροδρομική γραμμή να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που κατασκευάστηκε και δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά, δηλαδή για μεταφορικό έργο.

Να τεθεί ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης η λειτουργία της γραμμής.

Να εξεταστεί, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, ο τρόπος διευκρίνισης και δέσμευσης ότι η προμελέτη δε θα αφορά τη μετατροπή της γραμμής σε κάτι διαφορετικό από την πραγματική της λειτουργία και θα αφορά σε παράλληλη δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε τμήματα που το ανάγλυφο του εδάφους και οι πραγματικές συνθήκες το επιτρέπουν. Διαφορετικά, να ακυρωθεί η προκήρυξη.

Η απόφαση θέτει τις βάσεις για την αξιοποίηση της υπάρχουσας πολύτιμης σιδηροδρομικής υποδομής στην Πελοπόννησο (η αξία της οποίας εκτιμάται από τους Ελβετούς εμπειρογνώμονες στα €5,5 δισ. στο σύνολό της) σε συνέργεια με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε όλη την περιοχή, όπου το επιτρέπει το γεωμορφολογικό ανάγλυφο.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της απόφασης του ΤΕΕ είναι η άμεση λήψη της πολιτικής απόφασης για την επαναλειτουργία του τραίνου και η χρηματοδότηση της απαραίτητης ελληνοελβετικής μελέτης σκοπιμότητας μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο (€280.000) για το τμήμα Κόρινθος–Ναύπλιο, όπως την έχουμε παρουσιάσει τον Ιούνιο 2025 στον αναπληρωτή υπουργό κ. Κ. Κυρανάκη.

Για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής απόφασης του ΤΕΕ ζητάμε:

Από τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Παπασταύρου και τον πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό, την άμεση ανάκληση της δημοσιευθείσας προκήρυξης και τη συνεργασία με την ελληνοελβετική επιστημονική πρωτοβουλία για την εκπόνηση κοινής μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τραίνο και ποδήλατο.

Από τον υπουργό Υποδομών κ. Χρήστο Δήμα την άμεση λήψη της πολιτικής απόφασης για την κατά προτεραιότητα επαναλειτουργία του τραίνου σε ορατό χρόνο και τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την υλοποίησή της.

Από τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, τη διοχέτευση της προγραμματισμένης χρηματοδότησης των δύο διαγωνισμών, ύψους €3.500.000, στις απαραίτητες μελέτες για την επαναλειτουργία και αξιοποίηση σε πρώτο στάδιο της πολύτιμης σιδηροδρομικής υποδομής και, σε δεύτερο στάδιο, εφόσον τούτο αποδειχθεί εφικτό και πραγματοποιήσιμο, την ανάπτυξη των συναφών ποδηλατοδρόμων.

Επίσης, για να μην κινδυνεύσει σήμερα ή στο μέλλον αυτή η πολύτιμη υποδομή, ζητάμε:

Από την υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, τον άμεσο χαρακτηρισμό ως μνημείου και στοιχείου της πολιτιστικής κληρονομιάς του συνόλου του Πελοποννησιακού Σιδηροδρόμου (επιδομή και υποδομή των γραμμών, όλα τα κτηριακά συγκροτήματα και επιλεγμένο τροχαίο υλικό). Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί εδώ και 10 χρόνια, παρά τη θετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, η εισαγωγή του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ.

Ο τελικός μας στόχος, εκτός από την επαναλειτουργία της γραμμής, είναι:

να χαρακτηρισθεί ο Σιδηρόδρομος ως σύνολο, μαζί με το μοναδικό τοπίο που τον περιβάλλει και τα κτηριακά συγκροτήματα με τους πανέμορφους σταθμούς και τα βοηθητικά κτήρια που έχουν διασωθεί, ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, κατά το παράδειγμα των Albula & Bernina Express της Ελβετίας,

να προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες της Πελοποννήσου το πιο φιλοπεριβαλλοντικό μέσο μεταφοράς,

να χρησιμοποιηθεί ως «όχημα» για την εγκαθίδρυση ενός νέου, θεματικά προσανατολισμένου τουριστικού μοντέλου, το οποίο θα απευθύνεται σε φίλους του σιδηροδρόμου και ποιοτικούς ταξιδιώτες, ποδηλάτες και περιπατητές απ’ όλο τον κόσμο, και θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στην χωρική, κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση των αντίστοιχων ορεινών και ημιορεινών περιοχών.

Η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ καλά νέα για τον Σιδηρόδρομο. Ας κάνουμε την αρχή με την επαναλειτουργία του τραίνου της Πελοποννήσου.»