Καλαμάτα: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι τέσσερις διακινητές

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις διακινητές των 59 μεταναστών που βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο λιμάνι της Καλαμάτας, όταν το ιστιοφόρο που επέβαιναν εξέπεμψε σήμα κινδύνου 140 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Καλαμάτας.

Πρόκειται για τρεις Αφγανούς και έναν Τούρκο που βρέθηκαν την περασμένη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για να απολογηθούν, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή τους.

Οι τέσσερις αλλοδαποί διακινητές, που κατηγορούνται για παράβαση του Ν. 3386/2005 (παράνομη είσοδος στη χώρα), του Ν. 5038/2023 (διακίνηση)

και των άρθρων 306 (έκθεση ζωής σε κίνδυνο) και 187 (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης) του Π.Κ., μεταφέρθηκαν από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας στις φυλακές Κορυδαλλού έως ότου ξεκινήσει η δίκη.

Να σημειωθεί πως οι 59 μετανάστες, στην πλειοψηφία τους από το Αφγανιστάν, που είχαν ξεκινήσει από την Αττάλεια της Τουρκίας για την Ιταλία, μεταφέρθηκαν σε οργανωμένη δομή μεταναστών στη Μαλακάσα, αφού παρέμειναν για δύο ημέρες στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.