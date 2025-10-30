Εκδήλωση του Εθνικού Μετώπου στην Καλαμάτα

Εκδήλωση με τίτλο “Τα όχι θέλουν Μεταξάδες” διοργάνωσε την Τρίτη στο ξενοδοχείο “Galaxy” στην Καλαμάτα το Εθνικό Μέτωπο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι πολιτικές θέσεις του κόμματος από τον πρόεδρο Μανό Κώνστα, τον αντιπρόεδρο Νίκο Πέππα, τον γενικό διευθυντή Δημήτρη Ζαφειρόπουλο και τον υπεύθυνο Οργάνωσης Μεσσηνίας Θανάση Χασάπη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίνα και των εκατοντάδων Μεσσηνίων πεσόντων στο έπος του 1940.

Σε ανακοίνωση του κόμματος για την εκδήλωση μεταξύ άλλων σημειώνεται: “Ένα αστυνομοκρατούμενο κέντρο της Καλαμάτας, ήταν το αποτέλεσμα της παράνομης και αντισυνταγματικής αντισυγκέντρωσης λίγων δεκάδων αριστεριστών ενάντια στην εκδήλωση του Εθνικού Μετώπου. Η εκδήλωση διεξήχθη κανονικά την Τρίτη 28η Οκτωβρίου και ο περιφερόμενος θίασος της αριστεράς μάζεψε τα κόκκινα λάβαρα του και αποχώρησε νωρίς. Το Εθνικό Μέτωπο στην Καλαμάτα, στην Μεσσηνία, σε όλη την Ελλάδα δίνει τον καθημερινό πολιτικό αγώνα για την πατριωτική επιλογή απέναντι στην φιλελεύθερη χρεωκοπία και την αριστερή ισοπέδωση”.