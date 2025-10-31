Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές της Τριφυλίας

Την κήρυξη των περιοχών της Τριφυλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου.

Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας: των Δημοτικών Κοινοτήτων Φιλιατρών και Χαλαζονίου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών και της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροκάμπου της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας ,για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2025.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρεις μήνες, ήτοι έως και 22 Ιανουαρίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Κ.Μπ.