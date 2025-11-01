Διακοπές ρεύματος σε Καλαμάτα και Πυλία

Ειδικότερα αύριο Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει στο Ασπρόχωμα η περιοχή νότια του κόμβου προς Μεσσήνη και εκατέρωθεν της Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας. Από τις 12 έως τη 1 το μεσημέρι στην Καλαμάτα η περιοχή μεταξύ των οδών Αθηνών, Γ. Σουρή, Μ. Πολυδούρη, Ν. Βρεττάκου, Α. Εμπειρίκου, Ν. Καζαντζάκη, Γ. Σεφέρη και Περγάμου και περιμετρικά. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι στα Ακοβίτικα η περιοχή από τον κόμβο Καρέλια προς Νέα Είσοδο και επί της οδού Κωστοπούλου.

Την Τρίτη από τις 8:30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνουν κουκουνάρι, Στενωσιά, Χανδρινού και Πλατανόβρυση του Δήμου Πυλου - Νέστορος.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.