Λιμεχαρχείο Πύλου: Ασκηση προσάραξης σκάφους στο Χελωνήσι

Η άσκηση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 11.30 π.μ. και σε αυτή θα λάβουν μέρος ο Δήμος Πύλου- Νέστορος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου, το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλου, το Ε.Κ.Α.Β, το Κέντρο Υγείας Πύλου και ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται στην περιοχή. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί για να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας των εμπλεκομένων φορέων και η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τις επιμέρους λειτουργίες του Τοπικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Λιμενικής Αρχής Πύλου.

Κατά τη διεξαγωγή της άσκησης, που θα γίνει χρήση καπνογόνου και βεγγαλικού χειρός,

θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση – εκπαίδευση του προσωπικού του Λιμεναρχείου καθώς και του προσωπικού των συμμετεχόντων φορέων στα θέματα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.