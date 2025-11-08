Εορτασμός του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα στην 120 ΠΕΑ

Κορυφώνονται σήμερα Σάββατο οι εορταστικές εκδηλώσεις του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ, στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος.

Στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της Μονάδας θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός με δοξολογία παρουσία στρατιωτικών, θρησκευτικών και πολιτικών αρχών.

Στις 2 το μεσημέρι θα ακολουθήσει αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6 “Δαίδαλος” και F-16 “Ζευς” στο λιμάνι Καλαμάτας, αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την 120 ΠΕΑ για να δει από κοντά τη στατική έκθεση αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας με αεροσκάφη F-16, M-346, F-4, T-6 και Rafale.

Η επίσκεψη σήμερα είναι από τις 3 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. και αύριο Κυριακή από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ..