Καλαμάτα: Κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του προστάτη της Π.Α. Αρχάγγελου Μιχαήλ (βίντεο+φωτο)

Στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της Μονάδας, πραγματοποιήθηκε ο επίσημος εορτασμός με δοξολογία παρουσία στρατιωτικών, θρησκευτικών και πολιτικών αρχών.
Δύο ώρες αργότερα, και παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ακολούθησε αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6 “Δαίδαλος” (σμηναγός Ανδρέας Σταυρόπουλος) και F-16 “Ζευς” (επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου) στο λιμάνι Καλαμάτας, "κόβοντας" την ανάσα όσων σήκωσαν το βλέμμα τους προς τον ουρανό.
