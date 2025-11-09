eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 09 Νοεμβρίου 2025 10:11

Καλαμάτα: Κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του προστάτη της Π.Α. Αρχάγγελου Μιχαήλ (βίντεο+φωτο)

Καλαμάτα: Κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του προστάτη της Π.Α. Αρχάγγελου Μιχαήλ (βίντεο+φωτο)

Κορυφώθηκαν χθες Σάββατο οι εορταστικές εκδηλώσεις του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ, στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος.

Στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της Μονάδας, πραγματοποιήθηκε ο επίσημος εορτασμός με δοξολογία παρουσία στρατιωτικών, θρησκευτικών και πολιτικών αρχών.

Δύο ώρες αργότερα, και παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ακολούθησε αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6 “Δαίδαλος” (σμηναγός Ανδρέας Σταυρόπουλος) και F-16 “Ζευς” (επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου) στο λιμάνι Καλαμάτας, "κόβοντας" την ανάσα όσων σήκωσαν το βλέμμα τους προς τον ουρανό.

