Καλαμάτα: Αρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Υπαπαντής

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι όλο αυτό το διάστημα είχαν γίνει διευθετήσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης και στις οδούς Υπαπαντής, Φάριος και Μητροπολίτου Μελετίου.
Με την άρση εφαρμογής των προσωρινών ρυθμίσεων: Θα επιτραπεί η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου Θέμελη μεταξύ των οδών Ιωσήφ Ανδρούσης και Φάριος. Θα ξαναλειτουργήσει ως μονόδρομος η οδός Μητροπολίτου Μελετίου μεταξύ Φάριος/Φαρών και Υπαπαντής και η οδός Φάριος μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Μελετίου και Χρυσοστόμου Θέμελη. Θα επιτραπεί η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην οδό Υπαπαντής μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Μελετίου και Χρυσοστόμου Θέμελη.
Επίσης, θα επανέλθει η διαδρομή των αστικών λεωφορείων μέσω των οδών Υπαπαντής – Φάριος – Φαρών – Μαυρομιχάλη και θα καταργηθεί η προσωρινή στάση στην 23ης Μαρτίου πριν τον κυκλικό κόμβο.
Ο Δήμος Καλαμάτας παρακαλεί τους πολίτες να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση.