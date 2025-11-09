Καλαμάτα: Αρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Υπαπαντής

Άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Υπαπαντής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Ρυθμίσεις που ίσχυαν εδώ και μήνες για την υλοποίηση της σωστικής ανασκαφής στην οδό Χρυσοστόμου Θέμελη, στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής στην Καλαμάτα.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι όλο αυτό το διάστημα είχαν γίνει διευθετήσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης και στις οδούς Υπαπαντής, Φάριος και Μητροπολίτου Μελετίου.

Με την άρση εφαρμογής των προσωρινών ρυθμίσεων: Θα επιτραπεί η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου Θέμελη μεταξύ των οδών Ιωσήφ Ανδρούσης και Φάριος. Θα ξαναλειτουργήσει ως μονόδρομος η οδός Μητροπολίτου Μελετίου μεταξύ Φάριος/Φαρών και Υπαπαντής και η οδός Φάριος μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Μελετίου και Χρυσοστόμου Θέμελη. Θα επιτραπεί η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην οδό Υπαπαντής μεταξύ των οδών Μητροπολίτου Μελετίου και Χρυσοστόμου Θέμελη.

Επίσης, θα επανέλθει η διαδρομή των αστικών λεωφορείων μέσω των οδών Υπαπαντής – Φάριος – Φαρών – Μαυρομιχάλη και θα καταργηθεί η προσωρινή στάση στην 23ης Μαρτίου πριν τον κυκλικό κόμβο.

Ο Δήμος Καλαμάτας παρακαλεί τους πολίτες να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση.