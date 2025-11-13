Το Σαββατοκύριακο στην Τέντα: Με 800 χορευτές το «Kalamata Dance Cup 2025» (βίντεο)

Το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα το 7ο Διεθνές Κύπελλο Χορού «Kalamata Dance Cup 2025» υπό την αιγίδα και υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, του υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Η διεξαγωγή του Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας «Dance Challenge» σε συνεργασία με την PolisArt Κοιν.Σ.Επ. θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό της Τέντας. Το κύπελλο περιλαμβάνει διαγωνισμούς χορού, παραστάσεις και εργαστήρια για χορευτές όλων των επιπέδων και ειδών.

Η Νίνα Δράκου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμάτας "Dance Challenge", σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου παρουσίασε τα βασικά σημεία της διοργάνωσης, τονίζοντας τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής και τις καινοτομίες του θεσμού. Αναμένονται 880 αθλητές-χορευτές, κυρίως παιδιά, 28 κριτές και περίπου 250 επίσημοι προσκεκλημένοι. Υπάρχουν συμμετοχές από 10 χώρες. Για πρώτη φορά, υπάρχει μεγάλη προσέλευση από νησιά εκτός από τα μεγάλα Κέντρα. Το event προωθεί το μότο "Visit Kalamata to Dance", τονίζοντας τον διαδραστικό και συμμετοχικό του χαρακτήρα, καλύπτοντας όλα τα είδη χορού. Η Νίνα Δράκου τόνισε τα εξής: "Για πρώτη φορά έχουμε σημαντικά και νέα πρωτοποριακά δεδομένα στην τέχνη του χορού. Εχουμε την κατηγορία Para Dance που την είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ΑμεΑ αθλητών. Ολη η Κυριακή το πρωί είναι αφιερωμένη στους ΑμεΑ αθλητές σε διάφορα είδη χορού. Η Καλαμάτα φιλοξενεί το 1ο Ελληνικό Πρωτάθλημα Χοροαθλητισμού. Η κατηγορία του Σύγχρονου Χορού παρουσιάζει 50% αύξηση συμμετοχών. Για πρώτη φορά εντάσσονται επίσημα το Musical Theatre και οι ελληνικοί χοροί, συγκεκριμένα ο Ζεϊμπέκικος και το Χασάπικο, με υψηλή συμμετοχή".

Ο Αιμίλιος Μπούσιος, επικεφαλής του διαγωνιστικού τομέα παρείχε λεπτομερή ανάλυση για τους αναβαθμισμένους διαγωνιστικούς όρους: Εντάσσεται το ελληνικό κομμάτι (Ζεϊμπέκικος και Χασάπικο), με στόχο την διαγωνιστική του ανάδειξη. Προστίθεται η πρωτοποριακή κατηγορία "Χορού Ενστικτο", όπου μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε χωρίς επαγγελματική κατάρτιση, κρινόμενος με βάση την προσωπική του απόδοση.

Ο Στάθης Αναστασόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, δήλωσε ότι «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει τη διοργάνωση, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή».

Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης, πρόεδρος της "Φάρις", τόνισε: «Επενδύουμε στον διαγωνισμό γιατί προάγει τον χορό και τον αθλητισμό, ενώ παράλληλα προβάλλει το όνομα της Καλαμάτας παγκοσμίως. Η πόλη έχει ανάγκη να καλύπτουμε όλο τον χρόνο τις "νεκρές περιόδους" με σημαντικά γεγονότα. Οι επισκέψεις από το εξωτερικό και την Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντικές για την οικονομική κίνηση της Καλαμάτας».

Ο Παύλος Κρανιώτης, αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, χαιρέτισε τη διοργάνωση ως θεσμό που ξεπερνά τα τοπικά σύνορα και λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής οικονομικής δραστηριότητας». Οπως εξήγησε, οι επισκέπτες στηρίζουν ενεργά την εστίαση, τη φιλοξενία, το εμπόριο και τις μικρές επιχειρήσεις. Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στηρίζει με συνέπεια τέτοιες δράσεις, καθώς πιστεύουμε πως η επένδυση στον πολιτισμό είναι ταυτόχρονα επένδυση στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή».

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 15/11: Πρωί: Κατηγορίες Κλασσικού - Σύγχρονου Χορού. Μεσσημέρι: Hip – Hop & Commercial Dance και Απόγευμα: Ελληνικών χορών (ζεϊμπέκικο και χασάπικο).

Κυριακή 16/11: Πρωί: Κατηγορίες ΑμεΑ (Para Dance) και Απόγευμα: Latin American & Ballroom.

Παράλληλα, το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ θα πραγματοποιηθούν δύο γιορτές Gala, αφιερωμένες στο πολιτιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, με την επίσημη παρουσίαση των κριτών και των χωρών συμμετοχής, σε ένα εντυπωσιακό ταξίδι παράδοσης, ρυθμού και διεθνούς φιλίας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια χορού από τους καταξιωμένους προσκεκλημένους διεθνείς κριτές και προπονητές μας στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, για πρώτη φορά φέτος δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες, προσφερόμενα από τη διοργάνωση του KDC. Τα σεμινάρια θα καλύψουν τα σημαντικότερα είδη χορού του Φεστιβάλ, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, έμπνευσης και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.kalamatadancecup.com/