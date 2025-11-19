Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Μέτρα για καταρροϊκό πυρετό του προβάτου

Οι καιρικές συνθήκες (υψηλή υγρασία και θερμοκρασία) ευνοούν την ανάπτυξη και την αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών που παρατηρούνται τον τελευταίο μήνα .

• εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σε όλα τα ευαίσθητα είδη ζώων (πρόβατα, αίγες και βοοειδή). Τηρείτε τους χρόνους αναμονής για το γάλα και το κρέας.

• ψεκασμός των στάβλων με κατάλληλα εντομοκτόνα 1 φορά την εβδομάδα με ιδιαίτερη επιμονή στα υγρά σημεία (π.χ. γύρω από τις ποτίστρες)

• εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού, με βάση τον ορότυπο του ιού , με εμβόλια που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους.

-Ο καταρροϊκός πυρετός είναι σοβαρότατο νόσημα που οφείλεται σε ιό που μεταδίδεται στα ζώα αποκλειστικά από ένα είδος μικρού εντόμου που ζει στα σκοτεινά και υγρά σημεία του στάβλου. Μολύνονται πρόβατα, αίγες, βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά, αλλά συνήθως το νόσημα εκδηλώνεται μόνο στα πρόβατα.

-Το νόσημα αυτό δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά έχει μεγάλη σημασία για την κτηνοτροφία γιατί προκαλεί μείωση της παραγωγής, απώλειες στα ζώα και απαγορεύσεις μετακινήσεων.

Είναι νόσημα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν την κτηνιατρική υπηρεσία και τον ιδιώτη κτηνίατρο που συνεργάζονται σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων στα ζώα τους που είναι:

• υψηλός πυρετός , δυσκολία στήριξης του ζώου

• ερυθρότητα στο στόμα και τα ρουθούνια

• πρήξιμο στο πρόσωπο και κάτω από το σαγόνι

• σιαλόρροια, επιπεφυκίτιδα και δακρύρροια

• βλεννοπυώδες έκκριμα από τη μύτη που φράζει τα ρουθούνια

Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Τμήμα Κτηνιατρικής Μεσσηνίας: 721366401-409