ΔΗΠΕΘΕΚ: Ο «Τρομάρας» ανεβαίνει από την Παιδική Σκηνή - Πρεμιέρα το Σάββατο

Γραμμένο το 1884, το έργο θεωρείται από τους ειδικούς ως το πρώτο διήγημα για παιδιά στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, στις 5 μ.μ., στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Θα ακολουθήσουν παραστάσεις την Κυριακή 14/12, 28/12, 4/1 και 11/1, στις 11 π.μ.

Η παράσταση παρουσιάζει την ιστορία του μικρού Θανάση, ο οποίος, μέσα από τυχαία γεγονότα και παρεξηγήσεις, ξεπερνά τις φοβίες του και μαθαίνει τι σημαίνει αληθινό θάρρος. Σκιαγραφεί με μαεστρία την ψυχή, τα όνειρα, τις φοβίες, αλλά και τη δύναμη που κρύβει η αδυναμία του ήρωα.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της «Φάρις», Σωτήρης Κριτσωτάκης, επισήμανε ότι το έργο πραγματεύεται το θέμα του εκφοβισμού και τις φοβίες που έχει κάποιος όταν είναι «λίγο διαφορετικός από τους υπόλοιπους», είτε λόγω αδυναμίας είτε για άλλους λόγους. Τόνισε ότι ο εκφοβισμός αποτελεί μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα και στοχεύει να διδάξει στους θεατές, παιδιά και γονείς, την ενσυναίσθηση, την αγάπη και τον σεβασμό προς κάθε άνθρωπο. Συνέστησε το έργο ως ένα από τα καλύτερα παιδικά έργα των τελευταίων ετών, με βαθύ διδακτικό περιεχόμενο.

Ο σκηνοθέτης Θωμάς Γκαγκάς εξήγησε ότι επέλεξε το έργο του Βιζυηνού για τρεις λόγους: Είναι η πρώτη φορά που ο Βιζυηνός αποφάσισε να γράψει ένα διήγημα με ρητό σκοπό να το διαβάσουν παιδιά – και όχι ένα έργο με παιδικό ήρωα που θα απευθυνόταν κυρίως σε ενήλικες. Για τους ειδικούς, το συγκεκριμένο έργο θεωρείται η «μητέρα των παιδικών διηγημάτων» στην Ελλάδα. Το θέμα του είναι απολύτως σύγχρονο, καθώς πραγματεύεται την αποδοχή και τον εκφοβισμό. Ο ήρωας, ο «Τρομάρας», χρησιμοποιεί την ευφυΐα και την εξυπνάδα του για να ξεπεράσει τις λανθασμένες αντιλήψεις των άλλων. Τρίτον, η παράσταση στοχεύει να δείξει τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, καθώς ο Βιζυηνός δήλωνε ότι γράφει στην "λαϊκήν", δηλαδή απλουστεύει την καθαρεύουσα της εποχής, ώστε το διήγημα να είναι ευανάγνωστο από παιδιά που οριακά γνώριζαν γράμματα στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο σκηνοθέτης τόνισε επίσης το άριστο κλίμα συνεργασίας, που θύμιζε οικογένεια, μεταξύ ηθοποιών και τεχνικών.

Ο Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, που υποδύεται τον Τρομάρα, ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε παράσταση με τόσο ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη αισθητική από την αρχή. Η συνέπεια στο ύφος και ο οργανωμένος σχεδιασμός του σκηνοθέτη του προσέφεραν σιγουριά και του επέτρεψαν να δουλέψει με ηρεμία και ουσιαστική συγκέντρωση. Το βασικό μήνυμα που επιθυμεί να μεταδώσει στα παιδιά είναι η αξία της αποδοχής της διαφορετικότητας, καθώς και η δύναμη του μυαλού ως κύριου εργαλείου για την επίλυση προβλημάτων και την κατάκτηση μιας δημιουργικής ζωής.

Η ηθοποιός και αφηγήτρια, Γιώτα Μηλίτση, εξέφρασε τη χαρά της που η ομάδα βγαίνει επιτέλους στο φως για να συναντήσει το κοινό, μετά από δύο μήνες εντατικών προβών. Η συμμετοχή της στην παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας είναι για εκείνη μαγική, καθώς μεγάλωσε στην Καλαμάτα και είχε την ευκαιρία να δει εξαιρετικούς ηθοποιούς, γεγονός που την ενέπνευσε να γίνει ηθοποιός. Σχετικά με τον ρόλο της, ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης κατάφερε να κάνει την αφηγήτρια «φύλακα άγγελο» του Τρομάρα. Χαριτολογώντας, σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που παίζει σε έργο χωρίς οι άλλοι ηθοποιοί να την κοιτούν στα μάτια, σαν να μην υπάρχει για αυτούς. Εκλεισε λέγοντας πως ανυπομονεί να έρθει το κοινό και τα παιδιά να δουν την παράσταση.

Ο ηθοποιός Γιάννης Κοτσαρίνης χαρακτήρισε την παράσταση εξαιρετική και κάλεσε όλα τα παιδιά της πόλης και της περιφέρειας να την παρακολουθήσουν. Ευχαρίστησε το θέατρο, τους συνεργάτες, τους τεχνικούς, τον σκηνοθέτη και τους συναδέλφους του για την άψογη συνεργασία, ολοκληρώνοντας με τη φράση: «Σας περιμένουμε με αγάπη».

Ο Αρης Τσαμπαλίκας τόνισε ότι όλοι οι ρόλοι, στην προσπάθειά τους να πετύχουν κάτι, φορτώνουν τις φοβίες και τις ανασφάλειές τους στον Θανάση, τον Τρομάρα. Αντίθετα, ο Θανάσης, παρόλο που είναι ο Τρομάρας, δεν δημιουργεί πρόβλημα στους άλλους, αλλά χρησιμοποιεί τον χαρακτήρα και το μυαλό του, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τεχνικές για να επιβιώσει πάνω στις φοβίες των άλλων. Κατέληξε λέγοντας ότι το έργο μάς καλεί να χρησιμοποιούμε πάντα το μυαλό μας, χωρίς να μεταφέρουμε τους φόβους μας στους άλλους.

Ενα έργο για παιδιά και νέους … όλων των ηλικιών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διασκευή, σκηνοθεσία, φωτισμοί: Θωμάς Γκαγκάς. Σκηνικά – Κοστούμια: Τότα Πρίτσα. Μουσική σύνθεση: Φίλιππος Σαραντόπουλος. Κίνηση – χορογραφία: Βάσια Αναγνωστοπούλου. Ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Γιάννης Κοτσαρίνης, Γιώτα Μηλίτση, Αρης Τσαμπαλίκας. Οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, πρωί (έως τέλος Μαρτίου). Η τιμή του εισιτηρίου είναι 6€. Για πληροφορίες σχετικά με τις παραστάσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ολυμπία Δημητρέα στο 2721082616, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. - 2 μ.μ.