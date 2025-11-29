Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτα

Στο Νησάκι, στην οδό Υδρας από τη Νέδοντος έως την Ξενοφώντος, συνεχίζονται από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι εργασίες του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτα – γ’ φάση, που υλοποιείται με εργολαβία της ΔΕΥΑΚ.

Για το λόγο αυτό και για το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων στο τμήμα αυτό της οδού Ύδρας θα αποκλειστεί. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω παράπλευρων οδών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΚ, κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση. Με γνώμονα την οδική ασφάλεια, παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στους οικείους προορισμούς.