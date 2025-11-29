Παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας, στα πλαίσια της 24ωρης πανελλαδικής νοσηλευτικής απεργίας, που αφορούσε νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, μαίες, τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου.

Στην κινητοποίηση που έγινε στην είσοδο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, παραβρέθηκε κι εξέφρασε τη στήριξή της αντιπροσωπεία του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ.

Οι εργαζόμενοι και οι νοσηλευτές και στο Νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας διεκδικούν ασφαλή στελέχωση όλων των νοσηλευτικών τμημάτων και κίνητρα για να καταστεί ελκυστικό το ΕΣΥ.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας σημειώνει:

“Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι νοσηλευτές, οι μαίες, οι βοηθοί νοσηλευτών, οι βοηθοί θαλαμών, οι τραυματιοφορείς μαζί με τους γιατρούς και το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό καθαρίστριες, τραπεζοκόμους, τεχνικούς, διοικητικούς κράτησαν όρθιο το ΕΣΥ τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, προσφέροντας καθένας από την πλευρά του σημαντικές υπηρεσίες. Δυστυχώς, όμως, οι υποσχέσεις ξεχάστηκαν και σήμερα είμαστε και πάλι εδώ, διεκδικώντας τα αυτονόητα: Ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας για όλους και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Τα νοσοκομεία λειτουργούν με νοσηλευτικό προσωπικό εξουθενωμένο με σκληρές συνθήκες εργασίας και με χαμηλούς μισθούς. Η αποθάρρυνση, η σωματική και ψυχική εξουθένωση, το αίσθημα ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως αναλώσιμους απειλεί τη λειτουργία του ΕΣΥ. Οι πολυδιαφημιζόμενες προσλήψεις δεν βοηθούν την υποστελέχωση, γιατί στην ουσία αποτελούν ανακύκλωση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού (επικουρικού). Το κύμα φυγής των εργαζομένων που δεν αντέχουν τις δύσκολες συνθήκες εργασίας, όλο και μεγαλώνει.

Συνέπεια όλων αυτών είναι οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται και να κινδυνεύει η ασφάλεια, τόσο η δική τους όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού, παρόλο που οι ελάχιστοι εναπομείναντες υγειονομικοί κάνουν υπερπροσπάθεια για να προσφέρουν ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι πλέον αποδεκτή ούτε ανεκτή. Η ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού δεν είναι πολυτέλεια. Για μας είναι αδιαπραγμάτευτη”.

Το Σωματείο, όπως επισημαίνει, διεκδικεί: “Ασφαλή στελέχωση όλων των νοσηλευτικών τμημάτων. Κίνητρα για να καταστεί ελκυστικό το ΕΣΥ. Μονιμοποίηση συμβασιούχων. Αμεση ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά – μείωση ορίων συνταξιοδότησης. Ενίσχυση περιφερειακών νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αύξηση μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σεβασμό (από την Πολιτεία) στο νοσηλευτικό λειτούργημα”.

* Το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ δηλώνει πως “στηρίζει και συμμετέχει στην κινητοποίηση που καλεί το σωματείο εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας” και παρατηρεί: Τα δίκαια αιτήματά τους για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών, για μισθούς που θα επαρκούν για να καλύπτουν το σύγχρονο υψηλό κόστος ζωής, για ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, για καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας, ενάντια στην εντατικοποίηση και για σαφές καθηκοντολόγιο, για μέτρα στήριξης των εργαζομένων με οικογένειες, είναι αυτονόητες απαιτήσεις για αξιοπρεπείς όρους δουλειάς και ζωής και για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που δικαιούται σήμερα ο λαός.

Στεκόμαστε δίπλα στον αγώνα των συναδέλφων νοσηλευτών, που χρόνια σηκώνουν το βάρος της υπεράσπισης και κάλυψης της υγείας του λαού, δουλεύοντας κάτω από αντίξοες συνθήκες, με το κράτος, τις κυβερνήσεις και τις διοικήσεις εδώ και χρόνια να έχουν αφήσει το δημόσιο σύστημα υγείας μέσα σε μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις. Την ίδια στιγμή που προχωρά γοργά η εμπορευματοποίηση της υγείας και στρώνεται το έδαφος σε εργολάβους και ιδιώτες κλινικάρχες για να θησαυρίζουν”.

Καταλήγοντας, το Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ ξεκαθαρίζει: “Η υγεία του λαού και τα δικαιώματα των νοσηλευτών είναι αδιαπραγμάτευτα, δεν μπαίνουν στο δημοσιονομικό ζύγι. Να ικανοποιηθούν εδώ και τώρα τα δίκαια αιτήματα των νοσηλευτών. Ουσιαστική στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας με κρατική χρηματοδότηση”.