Καλαμάτα: Ισχυρά μηνύματα στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών

Εκδήλωση από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας και Ελέγχων, της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε χθες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών 25η Νοεμβρίου.

Στόχος της εκδήλωσης, που έλαβε χώρα στον κοινωνικό πολυχώρο Ρεγγίνα του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου της πόλης, ήταν να «ακουστούν» οι φωνές των γυναικών επιζωσών της έμφυλης και της ενδοοικογενεικής βίας, των «πραγματικών ηρωίδων», εξυπηρετουμένων γυναικών του Συμβουλευτικού Κέντρου. Όλων εκείνων, που υπέφεραν σιωπηλά, και βρήκαν τη δύναμη να σπάσουν τον κύκλο της βίας, ζητώντας βοήθεια και καταφέρνοντας τελικά να περάσουν από το «τραύμα της κακοποίησης στη δύναμη».

Οι ιστορίες των γυναικών, αποδόθηκαν από τα μέλη της θεατρικής ομάδας Καλαμάτας «Μέθεξη».

Προηγήθηκε η προβολή της ταινίας «Το τάμα» του Γιάννη Μπλέτα, με θέμα την ενδοοικογενειακή βία και τη δυναμική των κοινωνικών στερεοτύπων, που ξεκινάει με αφορμή το έθιμο της «φανουρόπιτας» και αυτό του «τάματος» για να φτάσει μέχρι την ανομολόγητη σιωπή πίσω από την ενδοοικογενειακή βία.

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο εκπροσώπησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης.