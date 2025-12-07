Ένα θανατηφόρο τροχαίο τον Νοέμβριο στη Μεσσηνία

Ενας νεκρός σε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα ήταν ο απολογισμός τον Νοέμβριο στους δρόμους της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου στον τομέα της οδικής ασφάλειας για το περασμένο μήνα και στους πέντε νομούς σημειώθηκαν 21 τροχαία ατυχήματα με 27 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν 3 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα με 3 νεκρούς.

Το ένα θανατηφόρο ήταν στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στο Βλαχόπουλο στις 16 του περασμένου μήνα, με θύμα έναν 46χρονο Ινδό.

Ακόμη σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με δύο σοβαρά τραυματίες. Το σοβαρό τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία έγινε στη Μεσσηνία και ειδικότερα στην Καλαμάτα.

Επιπλέον έγιναν 17 ελαφρά τροχαία ατυχήματα και υπήρξαν 22 ελαφρά τραυματίες. Τα 5 ελαφρά τροχαία και οι 6 ελαφρά τραυματίες έγιναν σε δρόμους της Μεσσηνίας.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων ήταν η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η παραβίαση προτεραιότητας, οι παραβιάσεις σήμανσης, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων τον Νοέμβριο συγκροτήθηκαν 538 συνεργεία ελέγχων μέθης, πραγματοποιήθηκαν 9.632 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 70 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και 1.702 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 828 για υπερβολική ταχύτητα, 250 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 195 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 157 για Κ.Τ.Ε.Ο., 73 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 63 για παραβίαση σηματοδότη, 46 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 34 για αντικανονικό προσπέρασμα, 22 για παραβίαση προτεραιότητας, 17 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά, 13 για αντικανονικούς ελιγμούς και 4- για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.