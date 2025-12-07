Η νέα παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στην Τρίπολη

“Αλήθεια, πόσες φορές έχετε νιώσει και εσείς "εξωγήινοι" μέσα στην ίδια σας την παρέα, την οικογένεια και την σχέση σας? Ο ¨Εξωγήινος¨ Τσούβι προσγειώνεται με νέα παράσταση για να προσφέρει γέλιο… Ταξιδεύει στον χρόνο και συγκρίνει εποχές, νιώθοντας ξένος στα νέα ήθη κι έθιμα… Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, απρόβλεπτος όσο ποτέ, αυτοσχεδιάζει, μιλάει πολλές και διαφορετικές γλώσσες, κάνει εφέ με το μυαλό και έχει πάντα τις κωμικές του κεραίες ανοιχτές…Για 90 και βάλε λεπτά, προσγειώνεται επί σκηνής και σκορπά γέλιο βγαλμένο από αυτό τον πλανήτη και τις πιο σκοτεινές καταστάσεις” τονίζεται στην περιγραφή του event. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.