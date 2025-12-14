Καλαμάτα: 24 μετανάστες στο λιμάνι - Έρευνα για διακινητές

Πρόκειται για υπηκόους Μπανγκλαντές που είχαν ξεκινήσει από τη Βεγγάζη της Λιβυής με προορισμό την Ελλάδα για να εργαστούν ως εργάτες γης, όταν και η λέμβος που επέβαιναν υπέστη μηχανική βλάβη και εξέπεμψαν σήμα κινδύνου. Αμεσα ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετείχε ιταλικό σκάφος της δύναμης της FRONTEX, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων πλοίων, τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σήμα κινδύνου.

Το σκάφος της FRONTEX με τους 24 μετανάστες από το Μπαγνκλαντές έφτασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου στην Καλαμάτα. Ολοι οι μετανάστες που διασώθηκαν είναι άνδρες νεαρής ηλικίας και είναι καλά στην υγεία τους, αν και αρκετά ταλαιπωρημένοι και βρεγμένοι, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ήταν ξυπόλητοι.

Τα 24 άτομα φιλοξενούνται προσωρινά στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας, όπου τους περίμεναν για να τους περιθάλψουν εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και της ΟΑΚ Μεσσηνίας, ενώ κινητοποιήθηκαν ο δήμος Καλαμάτας και η Π.Ε. Μεσσηνίας για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και της σίτισης τους.

Από σήμερα Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε η καταγραφή και ταυτοποίηση των 24 μεταναστών από το Μπανγκλαντές και σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται πως ανάμεσα στους 24 μετανάστες βρίσκεται ένας διακινητής, με την προανάκριση να συνεχίζεται για να φανεί αν υπάρχουν και συνεργός ή συνεργοί.

