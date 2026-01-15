Το Καλαματιανό Καρναβάλι βγαίνει στους δρόμους - Αστικό λεωφορείο “ντύθηκε” αποκριάτικα

Στους δρόμους της Καλαμάτας βγαίνει το Καλαματιανό Καρναβάλι, μέσα από μια νέα δράση προβολής που φέρνει το αποκριάτικο κλίμα πιο κοντά στους πολίτες.

Σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, το οποίο παραχώρησε δωρεάν ένα από τα αστικά λεωφορεία του, ένα λεωφορείο της πόλης «ντύθηκε» στα χρώματα και το ύφος του Καλαματιανού Καρναβαλιού, μεταφέροντας το μήνυμα της γιορτής σε κάθε γειτονιά.

Η δράση αυτή έχει στόχο να διαδώσει το πνεύμα και τη χαρά του Καλαματιανού Καρναβαλιού σε όλη την πόλη, ενισχύοντας την προβολή του θεσμού και προετοιμάζοντας το κοινό για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που έρχονται.

Το θεματικό λεωφορείο θα εκτελεί δρομολόγια στις κεντρικές γραμμές της Καλαμάτας, δίνοντας καθημερινά έναν καρναβαλικό τόνο στην αστική μετακίνηση. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής του Καλαματιανού Καρναβαλιού, με στόχο την εξωστρέφεια, τη συμμετοχή και τη διάχυση της αποκριάτικης διάθεσης σε κάθε σημείο της πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τη δημιουργία καρναβαλικών γκρουπ, τη συμμετοχή ως εθελοντές ή για να γνωρίσετε τα πληρώματα του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού πατήστε εδώ.