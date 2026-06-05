Το βιβλίο του Τάσου Τσερπέλη στο Heterotopia Project

Η εκδήλωση επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από ιστορίες, γενιές, επιθυμίες και τις ανεπεξέργαστες εμπειρίες που διαμορφώνουν τη συλλογική και προσωπική μνήμη. Μετά την παρουσίαση, το πρόγραμμα συνεχίζεται από τις 9 μ.μ. με μουσικό σετ της dj Ladydust, δίνοντας στη βραδιά χαρακτήρα συνάντησης λόγου, μουσικής και κοινωνικής συνεύρεσης. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η εκδήλωση δεν περιορίζεται σε μια τυπική βιβλιοπαρουσίαση, αλλά αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση για συζήτηση, ακρόαση και κοινωνική επαφή, με ή χωρίς την αφορμή του βιβλίου.