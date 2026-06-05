Να αποτελέσουν μάθημα τα Δημοτικά Υπνωτήρια

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, αποφάσισε προχθές Τετάρτη, “την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, κατά του Μ. Δ. και της συζύγου του, οι οποίοι διαμένουν αυθαίρετα σε οικίσκο των Δημοτικών Υπνωτηρίων”. Οπως αναφέρθηκε από τη δημοτική αρχή, η αυθαίρετη κατάληψη και διαμονή των Υπνωτηρίων από το ηλικιωμένο ζευγάρι ήταν 13 μήνες! Ομως, σε ρεπορτάζ στις 3 – 4 Αυγούστου 2024, για τα Δημοτικά Υπνωτήρια στο Δυτικό Κέντρο Καλαμάτας “που εγκαινιάστηκαν με πανηγυρικό τρόπο στις 3 Νοεμβρίου του 2021 και δεν λειτούργησαν ποτέ”, έγραφα: “Σε επίσκεψή μας στον χώρο διαπιστώσαμε ότι σε τμήμα των Δημοτικών Υπνωτηρίων μένουν άνθρωποι. Οπως πληροφορηθήκαμε, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει ανάγκη στέγασης, το οποίο πήγε για λίγες ημέρες, στα τέλη του 2023 και τελικά έχει καταλάβει τον χώρο εδώ και μήνες”.

Το κυρίαρχο ζήτημα δεν είναι αν η παράνομη κατάληψη μιας σημαντικής δημοτικής κοινωνικής δομής διήρκεσε 13 ή 23 μήνες, αλλά το γεγονός ότι δεν λειτούργησε ποτέ. Και δεν λειτούργησε, γιατί δεν αδειοδοτήθηκε, γιατί εδώ και 4,5 χρόνια δεν έχει χώρο διοίκησης, λόγω πρωτοφανούς αδιαφορίας.

Ο χώρος αυτός ήταν να δημιουργηθεί σε γειτονικό οικίσκο. Ομως, στον οικίσκο αυτό υπάρχει ακόμα(!) αποθήκη με υλικά ερασιτεχνικού πολιτιστικού συλλόγου. Ολα αυτά τα χρόνια δεν έχει βρεθεί ο τρόπος ο οικίσκος να απελευθερωθεί και να διαμορφωθεί ο χώρος Διοίκησης, που θα περιλαμβάνει κι ένα κρεβάτι για βραχεία εξυπηρέτηση.

Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ανακοινώθηκε – με “πανηγυρικό” τρόπο - ότι ο σύλλογος βρήκε χώρο και θα απομακρύνει τα υλικά του.

Εκείνο που ενόχλησε στο Συμβούλιο ήταν η μη ανάληψη ευθύνης, η έλλειψη απολογιστικής διάθεσης, η απουσία συγγνώμης από τη δημοτική αρχή, για το γεγονός ότι μια σημαντική κοινωνική δομή εδώ και 4,5 χρόνια δεν έχει λειτουργήσει, δεν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες δημιουργήθηκε. Αντίθετα, στέλεχός της υποστήριξε, κουνώντας και το δάχτυλο(!) ότι όποτε χρειάστηκε, εξυπηρετήθηκαν οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη.

Τα Δημοτικά Υπνωτήρια έχουν αποτύχει και πρέπει να αποτελέσουν μάθημα, παράδειγμα αποφυγής για τη δημοτική αρχή.