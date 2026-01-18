Καλαμάτα: Ανοικτά τα καταστήματα σήμερα, πρώτη Κυριακή της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου

Ανοικτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, δίνοντας επιπλέον ευκαιρίες για αγορές.

Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά σήμερα, καθώς και την δεύτερη Κυριακή των τακτικών εκπτώσεων, στις 25 Ιανουαρίου 2026.

Ο Εμπορικός Σύλλογος παρότι παραμένει αντίθετος στο άνοιγμα των καταστημάτων επιπλέον Κυριακές ενημερώνει τα μέλη του που επιθυμούν να ανοίξουν ότι το προτεινόμενο ωράριο ορίζεται 11:00 έως ώρα 15:00.

Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει άνοδος στην αγορά κατά την εκπτωτική περίοδο, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής μιλώντας, πρόσφατα, σε δημοσιογράφους, ενώ παρότρυνε τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και στις περιφερειακές αγορές και στα συνοικιακά καταστήματα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πλασματικές εκπτώσεις και κυρίως στις διαδικτυακές αγορές.

Όσο για το ύψος των εκπτώσεων, εκτίμησε ότι επειδή, κατά την εορταστική περίοδο, δεν κινήθηκε η αγορά στο επιθυμητό επίπεδο, σε ορισμένα είδη οι εκπτώσεις θα φτάσουν έως και στο 70%.

Από τους εμπορικούς συλλόγους επισημαίνεται προς τα μέλη τους ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν με σαφή αναγραφή προγενέστερων τιμών ενώ οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών τους συμβουλεύουν να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους. Σε ό,τι αφορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι έλεγχοι είναι καθημερινοί στην αγορά για την αποφυγή πλασματικών εκπτώσεων ή παραπλανητικών προσφορών.

Για μια ασφαλή και αποδοτική αγοραστική εμπειρία, οι καταναλωτές συνιστάται όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ να ελέγχουν ότι οι τιμές είναι σωστά δηλωμένες, με βάση την πραγματική τιμή πριν από την έκπτωση, να συγκρίνουν τιμές σε διαφορετικά καταστήματα, να κάνουν έρευνα αγοράς, να αποφεύγουν παρορμητικές αγορές και κυρίως να δίνουν έμφαση στις πραγματικές ανάγκες τους.