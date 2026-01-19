Σύλλογος Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριφυλίας: “Οχι’ για λιγνιτωρυχείο στην Κυπαρισσία

Τονίζει ότι οι λόγοι απόρριψης του 2015 ισχύουν και σήμερα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η εξόρυξη στη θέση αυτή είναι εντελώς αντίθετη με το σχεδιασμό και τις χρήσεις της μελέτης του χωροταξικού σχεδιασμού που προβλέπεται στο υπό κατάρτιση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κυπαρισσίας. Ενώ αντικρούει και σημεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Αναλυτικά από το Σύλλογο Μηχανικών τονίζεται: «Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι επανέρχεται στην δημόσια διαβούλευση το θέμα της έγκρισης εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείου στην περιοχή της Κυπαρισσίας στην θέση Καρτελάς για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρείας , ενώ η λειτουργία του είχε απορριφθεί ομόφωνα από το δημοτικό και το περιφερειακό συμβούλιο το 2015. Θεωρούμε ότι οι λόγοι της απόρριψης ισχύουν και σήμερα. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

Η λειτουργία λιγνιτωρυχείου σε έκταση 370 στρεμμάτων και μάλιστα με προοπτική εκμετάλλευσης του λιγνιτοφόρου κοιτάσματος σε μεγαλύτερη έκταση των 8.000 στρεμμάτων προκαλεί σκόνη και ρύπανση με συνέπεια την υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής .Δεν συνάδει με την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής που έχει ανάγκη ο τόπος μας ούτε και με τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής που συνορεύει με τον Κυπαρισσιακό κόλπο.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι πλησίον της περιοχής κηρυγμένου φυσικού κάλους (περιοχή natura) και πλησίον περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (Λόφος Περιστεριάς, Μυκηναϊκός θολωτός τάφος Μουριαταδας /Κάστρο της Κυπαρισσίας, Ιστορικός τόπος της Ανω Πόλης Κυπαρισσίας κ.α.) και πλησίον οικισμών (Βρύσες,Ράχες,Μύρον ) και πλήθους κατοικημένων περιοχών.

Η εξόρυξη στη θέση αυτή είναι εντελώς αντίθετη με το σχεδιασμό και τις χρήσεις της μελέτης του χωροταξικού σχεδιασμού που προβλέπεται στο υπό κατάρτιση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κυπαρισσίας από το οποίο η πόλη με το σχεδιασμό αυτό προσδοκούσε με τη θέσπισή του άμεσα και μελλοντικά οφέλη στον τομέα ειδικά του τουρισμού αλλά και της Γεωργίας.

Από τον Ιούλιο του 2025 είναι σε εξέλιξη η μελέτη του Ειδικού Πολεοδομικού σχεδίου (ΕΠΣ)-Χωροταξικού Σχεδίου, σύμφωνα με το Π.Δ. (φεκ 194/15-04-2025) Α’ Φάση για τη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας η οποία θα ρυθμίσει το αναπτυξιακό πρότυπο της περιοχής με συγκεκριμένες χρήσεις γης και όρους δόμησης. Η εγκατάσταση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου υπονομεύει και αντιτίθεται σε αυτόν τον σχεδιασμό.

Η εγκατάσταση ορυχείου λιγνίτη στην περιοχή αυτή με την πιθανότητα μάλιστα επέκτασης της εκμετάλλευσης λόγω του ότι υφίσταται ευρύτερο στρώμα, θα την υποβαθμίσει περιβαλλοντικά και θα μηδενίσει τις ανωτέρω περιγραφόμενες δυνατότητες ανάπτυξης. Σημειώνουμε ότι η μόνη αναφορά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για το χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής είναι ότι τέτοιο σχέδιο δεν υφίσταται, ενώ είναι συνεχής η αναφορά στα κείμενα της μελέτης ότι «δεν υπάρχει καμία επίπτωση», χωρίς αυτό να τεκμηριώνεται.

Σχετικά με τη μελέτη (ΜΠΕ) θεωρούμε ότι είναι ελλιπής στα κάτωθι σημεία:

1. Δεν υπάρχουν αναλυτικά εναλλακτικές λύσεις και ιδιαίτερα η μηδενική λύση που εξετάζει αν μία δραστηριότητα δεν πρέπει να γίνει επειδή προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις.

2. Δεν υπάρχουν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για τα συνοδά έργα, ώστε να εκτιμηθούν, όπως προβλέπεται από το Νόμο, και οι επιπτώσεις από αυτά. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν τεχνικά στοιχεία για επέμβαση στο οδικό δίκτυο, για δημιουργία κόμβων, για επέμβαση σε υδατορρέματα που υπάρχουν και στις δύο εκτάσεις, για αποκατάσταση υδατορρεμάτων, για οριοθέτηση - διευθέτηση κλπ., δεδομένου ότι βάσει του Συντάγματος τα ρέματα είναι περιβαλλοντικά στοιχεία προς προστασία.

3. Δεν υπάρχει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Πρόγραμμα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων. Θα έπρεπε να αναφέρονται συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί δείκτες (σκόνη, αέρια απόβλητα κλπ) προς παρακολούθηση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, περιβαλλοντικοί στόχοι, κλπ.

4. Δεν έχουν εκτιμηθεί οι σωρευτικές επιπτώσεις του έργου στην περιοχή με άλλα έργα.

Η εγγύτητα του χώρου εξόρυξης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας με τις ανωτέρω περιγραφόμενες περιοχές (πόλη της Κυπαρισσίας και οικισμοί) εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Οι βλαπτικές συνέπειες στην υγεία έχουν προσδιοριστεί από τεράστιο όγκο ελληνικών-ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ερευνών στις οποίες διαπιστώνεται σαφής μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης στις περιοχές των λιγνιτωρυχείων.

Ανεξάρτητα από τη θέση της συγκεκριμένης εγκατάστασης, που για όλους τους ανωτέρω λόγους πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η κατασκευή της, θεωρούμε γενικότερα ότι ο ορυκτός πλούτος είναι δημόσια περιουσία και η δυνατότητα εκμετάλλευσης πρέπει να ανήκει στο κράτος.

Ο σύλλογος μας για τους παραπάνω λόγους είναι αντίθετος στην δημιουργία και λειτουργία αυτής της δραστηριότητάς. Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο να απορρίψει την δραστηριότητα λιγνιτωρυχείου στην περιοχή "Μεταλλείο – Καρτελάς – Άγ. Κωνσταντίνος – Μαύρη Λίμνα – Άγ. Γεώργιος» του Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας, από την εταιρεία «Μαγδαληνλη Καραπάτη – Ελένη Καραπάτη».