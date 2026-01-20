Ταΰγετος: Το χρονικό της διάσωσης των 8 ορειβατών υπό αντίξοες συνθήκες

Οκτώ ώρες διήρκησε η επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών από υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων, στον Προφήτη Ηλία Ταϋγέτου.

Οι ορειβάτες, μέλη ορειβατικού συλλόγου από τη Φυλή Αττικής, βρίσκονταν στον Ταΰγετο στο πλαίσιο χειμερινής εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όταν λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής ένας γλίστρησε σε ένα δύσβατο σημείο, με συνέπεια να παρασύρει και τα άλλα μέλη της ομάδας μιας και ήταν δεμένα μεταξύ τους με σχοινιά. Τα οκτώ άτομα κατέληξαν σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων, με τέσσερις εξ’ αυτών να τραυματίζονται στα πόδια.

Οι ορειβάτες ήταν τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, από 26 έως 43 ετών.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 90 πυροσβέστες και εθελοντές, καθώς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση επιχείρησε να συνδράμει και ελικόπτερο Super Puma, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή αδυνατούσε να πλησιάσει στο σημείο.

Παράλληλα η πρόσβαση με όχημα δεν ήταν δυνατή και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, σε παγωμένο χιόνι με μεγάλη κλίση, απαιτώντας πολύωρη και συντονισμένη προσπάθεια από πυροσβέστες, εθελοντές και διασώστες.

Τελικά λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής οι οκτώ ορειβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης.

Στη συνέχεια με ασθενοφόρα διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Ορισμένοι είχαν μώλωπες και εκδορές, ενώ ένας εξ αυτών υπέστη ελαφρύ κάταγμα, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.

Χθες μάλιστα οι περισσότεροι έλαβαν εξιτήριο από το Νοσοκομείο Σπάρτης.