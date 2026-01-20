Η πίτα του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, για πρώτη φορά σε κέντρο διασκέδασης, στο “Κεντρικόν” στην Καλαμάτα.

Οπως ενημερώνει το Δ.Σ., μέσα σε μια ζεστή κι εορταστική ατμόσφαιρα, εργαζόμενοι από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του νομού κι εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων διασκέδασαν και αντάλλαξαν ευχές για την καινούργια χρονιά. Η κοπή της πίτας του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας σηματοδότησε την αρχή μιας νέας χρονιάς γεμάτης προσδοκίες για ευημερία και ευτυχία για όλους. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση αυτή σφυρηλάτησε τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων και επιβεβαίωσε το εγκάρδιο κλίμα που επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου.

Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό, ο πρόεδρος του Ν.Τ. τη ΑΔΕΔΥ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και τόνισε την ανάγκη συλλογικής δράσης και προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι με τις οικογένειές τους διασκέδασαν με την καρδιά τους και υποδέχθηκαν με χαρά και αισιοδοξία τη νέα χρονιά.