Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 20:13

Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων: Επικρίνει την κυβέρνηση για την συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων: Επικρίνει την κυβέρνηση για την συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Την κυβέρνηση Μητσοτάκη που υπερψήφισε την συμφωνία ΕΕ – Mercosur κι “έδωσε το τελειωτικό κτύπημα στους Έλληνες αγρότες προς όφελος των Ευρωπαίων βιομηχάνων”, επικρίνει δριμύτατα ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Αναφέρει ότι “την ώρα, που οι Έλληνες αγρότες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, παραμένοντας στα μπλόκα για πάνω από σαράντα ημέρες, η κυβέρνηση έδωσε άλλο ένα καθοριστικό κτύπημα στο εισόδημά τους και συνολικά στον πρωτογενή τομέα. Ψήφισε στην ΕΕ την συμφωνία Mercosur, με βάση την οποία καταργούνται οι δασμοί μέχρι και 91% μεταξύ της ΕΕ και χωρών της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη), ώστε να εξάγονται εύκολα βιομηχανικά προϊόντα από τις χώρες της ΕΕ προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και να εισάγονται από αυτές αγροτικά προϊόντα, βοδινό κρέας, ζάχαρη, ρύζι, μέλι, σόγια.!
Η συμφωνία είναι εξοντωτική για τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, εξυπηρετεί    μόνο τους Ευρωπαίους βιομήχανους και κυρίως τους Γερμανούς, που θα εξάγουν χωρίς δασμούς τα προϊόντα τους, ενώ καταστρέφει τους αγρότες αλλά θα έχει  αρνητικές συνέπειες και για την υγεία των καταναλωτών”.

 

