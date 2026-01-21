Η προκήρυξη για τις σχολές του Λιμενικού Σώματος

Ανακοινώθηκε την Δευτέρα η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Οι αιτήσεις ξεκινούν την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://sxolesls.hcg.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια».