Τυχερό δελτίο Τζόκερ στην Κυπαρισσία με κέρδος 400.000 ευρώ!

Το ποσό των 400.000 ευρώ κέρδισε δελτίο του Τζόκερ που παίχτηκε στο πρακτορείο του Γιάννη Μανιάτη στην Κυπαρισσία.

Ο τυχερός παίκτης, που παραμένει άγνωστος, κατάφερε να πιάσει 4 πεντάρια στην κλήρωση της Πέμπτης.

Μιλώντας στην «Ε» ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου Γιάννης Μανιάτης τόνισε πως είναι χαρούμενος που από το πρακτορείο του θα δοθεί ένα τέτοιο ποσό σε παίκτη. Σημείωσε ότι ο τυχερός είναι άγνωστος, ούτε ο ίδιος γνωρίζει πότε παίχτηκε το δελτίο, εκτίμησε όμως ότι ο τυχερός παίκτης είχε πιάσει τους 5 αριθμούς και είχε παίξει 4 Τζόκερ στο ίδιο δελτίο.

Τέλος μας ανέφερε ότι είναι ένα σημαντικό ποσό που δίνεται από το πρακτορείο του, ωστόσο και κατά το παρελθόν έχουν δοθεί ακόμη μεγαλύτερα ποσά.

Κ.Μπ.