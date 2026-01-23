eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026

Τυχερό δελτίο Τζόκερ στην Κυπαρισσία με κέρδος 400.000 ευρώ!

Τυχερό δελτίο Τζόκερ στην Κυπαρισσία με κέρδος 400.000 ευρώ!

Το ποσό των 400.000 ευρώ κέρδισε δελτίο του Τζόκερ που παίχτηκε στο πρακτορείο του Γιάννη Μανιάτη στην Κυπαρισσία.

Ο τυχερός παίκτης, που παραμένει άγνωστος, κατάφερε να πιάσει 4 πεντάρια στην κλήρωση της Πέμπτης.

Μιλώντας στην «Ε» ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου Γιάννης Μανιάτης τόνισε πως είναι χαρούμενος που από το πρακτορείο του θα δοθεί ένα τέτοιο ποσό σε παίκτη. Σημείωσε ότι ο τυχερός είναι άγνωστος, ούτε ο ίδιος γνωρίζει πότε παίχτηκε το δελτίο, εκτίμησε όμως ότι ο τυχερός παίκτης είχε πιάσει τους 5 αριθμούς και είχε παίξει 4 Τζόκερ στο ίδιο δελτίο.

Τέλος μας ανέφερε ότι είναι ένα σημαντικό ποσό που δίνεται από το πρακτορείο του, ωστόσο και κατά το παρελθόν έχουν δοθεί ακόμη μεγαλύτερα ποσά.

