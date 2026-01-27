Εκοψε πίτα η ΟΑΚ Μεσσηνίας

Σε πνεύμα συνεργασίας και με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών και εθελοντριών πραγματοποιήθηκε προχθές Κυριακή η τακτική γενική συνέλευση της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης έγινε ο απολογισμός του έργου της εθελοντικής ομάδας για το έτος που πέρασε, συζητήθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι και ο σχεδιασμός των δράσεών για το νέο έτος, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μέσα σε κλίμα χαράς και ευχών.

Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί ήταν ο υπεύθυνος των ακαδημιών της ΟΑΚΜ Τάσος Νέτας, με τους ιθύνοντες της εθελοντικής ομάδας να του εύχονται μια δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία και δύναμη στο σημαντικό έργο που επιτελεί με τη νέα γενιά εθελοντών.

“Συνεχίζουμε ενωμένοι, με κοινό όραμα την ανάπτυξη της κουλτούρας του εθελοντισμού στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας και φυσικά για μια ασφαλέστερη Μεσσηνία!

Αν θες και εσύ να γίνεις ενεργός εθελοντής, μπες στο website της Ο.Α.Κ. και μάθε πως!”, καταλήγει η δημοσίευση.

