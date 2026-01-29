Το Σάββατο στην Κυπαρισσία η κηδεία της Αριστέας Καζάκου

Στο πένθος παραμένει η περιοχή της Τριφυλίας για τον πρόωρο θάνατο της δικηγόρου και στελέχους του ΠΑΣΟΚ Αριστέας Καζάκου, η οποία έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή σε ηλικία μόλις 40 ετών.

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και ώρα 11 το πρωί στον ναό Αγίου Αθανασίου στην Κυπαρισσία.

Σε δήλωση της η βουλευτής Λασιθίου και υπεύθυνη του ΚΤΕ Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη ανέφερε:

"Η είδηση της απώλειας της Αριστέας Καζάκου μας γεμίζει σοκ και βαθιά θλίψη.

Η Αριστέα υπήρξε μια νέα γυναίκα που πάλεψε γενναία για χρόνια, με αξιοπρέπεια και δύναμη. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, δεν εγκατέλειψε ποτέ την ενεργό παρουσία και τη συμμετοχή της, παραμένοντας συνεπής και παρούσα στον ρόλο και στην ευθύνη που είχε αναλάβει.

Ως Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, είχε ενεργή συμμετοχή και προσφορά, συμβάλλοντας με συνέπεια στη συλλογική προσπάθεια, ακόμη και στις πιο απαιτητικές προσωπικές συνθήκες. Ήταν πάντα παρούσα, με ιδέες, με προτάσεις, με διάθεση συνεργασίας και προσφοράς.

Σε τέτοιες στιγμές, εκείνο που προέχει είναι ο σεβασμός στη μάχη που δόθηκε και στη μνήμη που μένει πίσω.

Η Βουλευτής Λασιθίου και υπεύθυνη ΚΤΕ Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ο Τομέας Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της".



Παράλληλα μεταξύ άλλων συλλυπητήρια μηνύματα και ανακοινώσεις σήμερα εξέδωσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Από τις πρώτες ώρες, όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση μήνυμα εξέδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναφέροντας:

"Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.

Μαχήτρια ως το τέλος.

Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει.

Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της".

Από την πλευρά της η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ σημείωσε:

“Με ανείπωτη θλίψη και βαθιά οδύνη αποχαιρετούμε τη δική μας Αριστέα Καζάκου, που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα, σε ηλικία μόλις 40 ετών, έπειτα από μια σκληρή και άνιση μάχη που έδωσε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα μέχρι το τέλος.

Η Αριστέα δεν ήταν απλώς ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ήταν μια νέα γυναίκα από την Κυπαρισσία, παιδί πολύτεκνης οικογένειας, με βαθιά κοινωνική ευαισθησία, έντονη παρουσία και σταθερό αξιακό προσανατολισμό.

Μια μάχιμη δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με ενεργή επιστημονική και συνδικαλιστική δράση, που υπηρέτησε με συνέπεια το επάγγελμά της και τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Πίστεψε στη συλλογική δράση, στη Δημοκρατική Παράταξη και στις αξίες της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης. Υπήρξε ενεργό και μάχιμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού, καθώς και υποψήφια Βουλευτής Μεσσηνίας στις Εθνικές εκλογές του 2023, κερδίζοντας με τη στάση και τον λόγο της την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση χιλιάδων συμπολιτών μας.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της προσωπικής της δοκιμασίας, δεν αποσύρθηκε.

Παρέμεινε παρούσα, όρθια, πολιτικά και κοινωνικά ενεργή. Πάλεψε σιωπηλά, με δύναμη ψυχής που συγκλόνιζε και ενέπνεε. Έδωσε μαθήματα ζωής, θάρρους και αξιοπρέπειας, χωρίς θόρυβο, χωρίς παράπονο.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Στην Τριφυλία. Στη Μεσσηνία. Στην οικογένεια του ΠΑΣΟΚ.

Μας συγκλονίζει, μας πονά, μας βαραίνει όλους.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον σύζυγό της Γιώργο Κωνσταντόπουλο και στους ανθρώπους που αγάπησε και την αγάπησαν. Τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία.

Η Αριστέα θα μείνει στη μνήμη μας ως σύμβολο ζωής, αγώνα και προσφοράς.

Ως μια από εμάς.

Η δική μας Αριστέα.

Δεν θα σε ξεχάσουμε”.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας αναφέροντας:

“Με βαθιά οδύνη αποχαιρετούμε τη δικηγόρο και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Έναν νέο άνθρωπο με ευγενική ψυχή, ακεραιότητα χαρακτήρα και ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά δρώμενα της Μεσσηνίας.

Η ευθύτητα του λόγου της, η μαχητικότητά της και η συνέπειά της στις αξίες που υπηρετούσε θα αποτελούν διαρκές σημείο αναφοράς και μνήμης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της”.

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα εξέδωσε και ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Περικλής Μαντάς:

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη φίλη Αριστέα Καζάκου.

Γνωριστήκαμε και ήρθαμε πιο κοντά στην προεκλογική εκστρατεία του 2023.

Από διαφορετικές παρατάξεις αλλά με κοινό πάθος: την αγάπη για τον τόπο μας και την πολιτική ως προσφορά.

Μας ένωνε η Τριφυλία. Οι ίδιες ρίζες, οι ίδιες αγωνίες, η ίδια ανάγκη να βλέπουμε τον τόπο μας να προχωρά.

Με σπάνιο ήθος και ευθύτητα, με πίστη στις ιδέες της, με σεβασμό στον συνομιλητή, η Αριστέα απέδειξε πως η πολιτική μπορεί να είναι αντιπαράθεση θέσεων χωρίς να χάνει τον ανθρώπινο πυρήνα της.

Λυπάμαι πολύ για την απώλειά της. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους ανθρώπους της.

Καλό ταξίδι στο Φως, Αριστέα”.