Καλαμάτα: Διαμαρτυρία εργατικών σωματείων για το δυστύχημα στη “Βιολάντα”

Το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας επέδωσε υπόμνημα στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μεσσηνίας – Λακωνίας, που έχει μόλις δύο υπαλλήλους, με θέμα “Αίτημα διενέργειας ελέγχων υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων με αφορμή το πρόσφατο εργατικό ατύχημα στα Τρίκαλα”.

Το Συνδικάτο, όπως παρατήρησε ο πρόεδρός του Αρης Κομπότης, απαιτεί “να αποκαλυφθούν τα αίτια της έκρηξης και να αποδοθούν οι ευθύνες κράτους, κυβέρνησης και εργοδοσίας” και ζητεί: “Τη διενέργεια άμεσων, ουσιαστικών ελέγχων σε εργοστάσια και χώρους εργασίας του κλάδου στην περιοχή της Μεσσηνίας, γιατί οι κίνδυνοι αυξάνονται εκθετικά σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της εργασίας που επικρατεί. Οι έλεγχοι πρέπει να αφορούν μεταξύ άλλων: Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Τον αντισεισμικό έλεγχο κτηριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών. Τον αντιπυρικό έλεγχο, την ύπαρξη και καταλληλότητα μέσων πυρασφάλειας, σχεδίων εκκένωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, συστημάτων ανίχνευσης διαρροής προπανίου (αν χρησιμοποιείται). Την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων που απορρέουν από την εργασία σε βιομηχανία τροφίμων, όπως η χρήση και συντήρηση μηχανημάτων, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, οι συνθήκες θερμοκρασίας, ο θόρυβος. Την τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας σχετικά με με τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας και γραπτές εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου”.

* Εξω από την Επιθεώρησης Εργασίας βρέθηκαν και τοπικά μέλη του “Ρουβίκωνα” με πανό, τα οποία σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι “στη «Βιολάντα» δεν έγινε ατύχημα. Κρατικό – εργοδοτικό έγκλημα έγινε και οι όποιοι έπαινοι για τη «Βιολάντα» δεν είναι τίποτα άλλο από ένα προπέτασμα καπνού για το ταξικό θυσιαστήριο, που είναι στην πραγματικότητα”.

Γ.Σ.